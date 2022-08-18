Фестиваль «Телемания — 2022» анонсировал прием заявок!

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Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR).

Цель фестиваля: найти, наградить и мотивировать к работе в современных медиа талантливых и креативных молодых режиссёров, журналистов, драматургов, операторов, звукорежиссёров, продюсеров и художников, способствовать их карьерному росту и продвижению.

В разные годы в состав профессионального жюри фестиваля входили: телеведущий Дмитрий Дибров, Екатерина Мцитуридзе (1 канал, Роскино), режиссер Александр Котт, продюсер и режиссер Оксана Барковская, Михаил Клочков (Start.ru), продюсер Наталья Дрозд, оператор Олег Лукичев, художник-постановщик Сергей Февралёв, Римма Моисеева (РГФКФД), Андрей Ульянин (SHOT TV), продюсер Дмитрий Якунин и другие. В рамках “Телемании” со своими мастер-классами выступали режиссеры Клим Шипенко, Николай Лебедев, Иван И. Твердовский, Владимир Котт, продюсеры Антон Калинкин и Александр Цекало, режиссер Пётр Буслов, представители ведущих российских телеканалов и цифровых платформ.

Подать заявку на “Телеманию” можно до 7 октября 2022 по ссылке (нужно кликнуть на красную кнопку справа «подать заявку» и заполнить короткую форму по ссылке):

Конкурсные программы и номинации:

  • Телемания Junior – принимаются работы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений.
  • Телемания Professional – внеконкурсная секция; принимаются работы преподавателей, занимающихся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения.
  • Основной конкурс — принимаются учебные, курсовые, дипломные и самостоятельные работы студентов российских и зарубежных вузов, обучающихся по программам высшего образования.

Номинации:

  • Лучший репортаж;
  • Лучший документальный фильм;
  • Лучший игровой короткометражный фильм;
  • Лучший web-проект / телевизионная программа;
  • Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт);
  • Лучшая работа режиссёра;
  • Лучшая работа журналиста / репортёра;
  • Лучшая операторская работа;
  • Лучшая работа звукорежиссёра;
  • Лучшая работа художника;
  • Лучший сценарий;
  • Лучшая работа продюсера;
  • Спецприз «Звезда ГИТРа»;
  • Гран-при.
Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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