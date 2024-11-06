Фестиваль «Территория жеста» попрощался с участниками до следующего года

В Москве завершился VII Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста». Фестиваль проходит ежегодно в Театре Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

4 ноября в московском Театре Мимики и Жеста прошла торжественная церемония закрытия фестиваля «Территория жеста», в котором приняли участие творческие коллективы, играющие на русском жестовом языке, из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Италии, Швейцарии, ОАЭ, Омана, Бахрейна.

Перед собравшимися выступил президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков. «Я хочу выразить уважение организаторам, которым за семь лет существования “Территории Жеста” удалось поднять уровень фестиваля на невиданные высоты, — сказал он. — Им удалось объединить талантливых глухих артистов не только России, но и мира на этой площадке. Желаю всем новых успехов и побед! А фестивалю желаю расти и развиваться и дальше!»

В рамках церемонии были объявлены лауреаты фестиваля в двенадцати номинациях. Награды им вручили члены Жюри — руководитель театра TOGGER Игорь Чигасов, актриса театра и кино Ольга Лапшина, театральный режиссер Юлия Чекмасова, актер и режиссер Театра Мимики и Жеста Максим Тиунов.

Лауреатами фестиваля стали:

в номинации «Лучшее художественное оформление спектакля» — Театр-мастерская «ПРОТЕБЯ» (г. Москва, Россия) за пластический спектакль «ПроТебя»;

«Лучший актер-диктор» — Светлана Горобченко в документальном спектакле «Письмо без марки» (Театр неслышащих актеров «Недослов», г. Москва, Россия);

«Лучшая режиссерская работа» — Сальваторе Триоло за спектакль «Разрушенная жизнь» «Compagnia Teatrale Senza Parole» (г. Милан, Италия);

«Лучшая мужская роль второго плана» — Валерий Заводовский за роль в спектакле «Письмо без марки» » (Театр неслышащих актеров «Недослов», г. Москва, Россия);

«Лучшая женская роль второго плана» — Яна Бородина за роль в драматическом спектакле «Провинциальные анекдоты» (Муниципальный театр жеста «Индиго», г. Томск, Россия);

«Лучшая мужская роль» — Роберт Цатурян за роль в пластическом спектакле «Шинель» (Театр пантомимы глухих «Овасис», г. Ереван, Армения);

«Лучшая женская роль» — Люция Рамона Оприс и Грация Амас за роли в спектакле «Разрушенная жизнь» («Compagnia Teatrale Senza Parole», г. Милан, Италия);

«Лучший кукольный спектакль» — «Мойдодыр» (Краснодарский краевой театр кукол, Россия);

«Лучший пластический спектакль» — «Шинель» (Театр пантомимы глухих «Овасис», г. Ереван, Армения);

«Лучший музыкальный спектакль» — «Грезы о земле и небе» (Инклюзивная творческая лаборатория «Инновационный культурный центр», творческий коллектив «Космическая молодежь», г. Калуга, Россия);

«Лучший драматический спектакль» — «Разрушенная жизнь» («Compagnia Teatrale Senza Parole», г. Милан, Италия).

Специальных призов Жюри были удостоены: творческий коллектив Кировского РО ВОГ (Россия) за музыкальную постановку «90-е… Вспомнить все!»; коллектив «Калейдоскоп 71» Тульского РО ВОГ (Россия) за драматический спектакль «Беда от нежного сердца»; Народный театр пантомимы Республиканского Дворца культуры имени Н.Ф. Шарко ОО «БелОГ» (г. Минск, Беларусь) за пластический спектакль «НеВоры»; Ставропольский краевой театр кукол (Россия) за кукольный спектакль «Фабрика слов»; Театр Мимики и Жеста Узбекистана (г. Ташкент, Узбекистан) за драматический спектакль «Встреча с дедушкой».

В главной номинации — «Лучший театральный коллектив» — Жюри присудило победу театру «Эдельвейс» (г. Женева, Швейцария). Награду руководителю коллектива, режиссеру Симону Аттиа вручил председатель Жюри фестиваля Роберт Фомин.

В благодарственном слове Симон Аттиа отметил: «Я сомневался – ехать ли в Россию из-за сложной ситуации в мире, но, когда приехал, я не пожалел о своем решении. Пообщавшись с русскими людьми, я увидел всю широту их души! “Территория Жеста” дает неслышащим артистам возможность повышать свое мастерство, и я считаю, что на этот фестиваль нужно приезжать артистам со всего мира! Я точно приеду в следующий раз!»

В тон этому выступлению прозвучало завершающее слово Роберта Фомина: «Мы были очень рады видеть вас всех. Приезжайте в следующем году!»