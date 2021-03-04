Фестиваль «Триумф джаза» на ВДНХ: бесплатный концерт-лекция в Доме культуры

7 марта 2021 года в актовом зале Дома культуры ВДНХ в рамках ХХI Международного фестиваля Игоря Бутмана «Триумф джаза» музыкант и композитор Алекс Ростоцкий расскажет про синтез джаза и этномузыки, а также совместно со своим «Джаз Бас Театром» представит программу Art Splash.

В преддверии Международного женского дня Алекс Ростоцкий, известный джазмен, страстно увлеченный музыкой Африки, Японии, Индии, России, расскажет гостям Главной выставки страны о джазе и этно. В его исполнении одинаково органично звучат индийские пьесы, древние русские знаменные распевы и самурайские мотивы. Ростоцкий прекрасно знает традиции русского хорового пения (много лет пел в церковном хоре), что позволяет ему искусно соединять славянскую вокальную мелодику с джазом.

В первом отделении джазмен расскажет, с чего началось его увлечение этноджазом, продемонстрирует музыку с альбомов разных лет, покажет отрывки из документальных и анимационных фильмов.

Во втором отделении его «Джаз Бас Театр» в составе: Павел Скорняков (саксофон), Максим Шибин (гитара), Алекс Ростоцкий (бас-гитара), Петр Ившин (барабаны), Тамара Зубова (видеохудожник) — представит программу Art Splash.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация (регистрация на сайте ВДНХ – прим. ред.). Актовый зал Дома культуры рассчитан на 120 человек.

Начало в 18:00.

Дом культуры на ВДНХ уже второй год подряд становится площадкой проведения фестивальной программы «Триумф джаза». В 2021 году лейтмотивом образовательных активностей фестиваля стала тема синтеза джаза и других музыкальных направлений.

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