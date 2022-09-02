Фестиваль уличных мультфильмов: новые сроки приема заявок и новые призы

Организационный комитет фестиваля уличных мультфильмов продлевает сроки приема заявок до 17 сентября 2022 года и приглашает принять участие в творческом конкурсе на лучший мультфильм и сценарий молодых аниматоров из Москвы.

17 сентября 2022 года — новая дата завершения приема заявок на участие в фестивале уличных мультфильмов. Оргкомитет фестиваля по многочисленным просьбам, поступившим от потенциальных участников, принял решение продлить сроки приема и рассмотрения работ.

В 2022 году возможность участия в фестивале для юных художников стала еще более привлекательной — во многом благодаря расширенному перечню призов, действительно ценных и полезных для юных аниматоров. Эти призы предоставляют победителям как постоянные, так и новые партнеры фестиваля. Так, победители в новой номинации «Лучший сценарий» получат сертификаты на приобретение книг в магазинах сети «Читай-город». Победители в номинациях «Дети от восьми до 13 лет» и «Подростки от 14 до 18 лет» будут награждены курсами «Анимационный блоггинг» и «Анимация. Основы мультипликации» от Университета «Синергия». Киностудия «Союзмультфильм» на протяжении трех лет дарит победителям фестиваля курсы анимации, и 2022 год не станет исключением: участники, одержавшие победу в номинации «Дети до 7 лет при поддержке старших», будут награждены курсами, каждый из которых включает пять уроков.

«Анимация обладает уникальным свойством: с ее помощью можно создавать самые фантастические миры и героев, — рассказал генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, — Изучение азов этого вида творчества способно катализировать развитие креативных способностей у ребенка: это очень эффективный инструмент для самовыражения и изучения собственных способностей и талантов. Ну и, безусловно, мы будем очень рады, если кого-то из учеников занятия подтолкнут к карьерному выбору. Работа в анимационной сфере открывает множество перспектив, однако, требует специальных профессиональных навыков и компетенций, наработку которых лучше начинать уже с самых малых лет».

Оценивать работы участников фестиваля уличных мультфильмов в 2022 году будет экспертное жюри. В его состав входят признанные профессионалы и эксперты отрасли — режиссеры и художники киностудии «Союзмультфильм», преподаватели факультета мультимедиа и анимации ВГИКа, преподаватели факультета анимации Университета «Синергия», художник, мастер авторских кукол Наталья Косухина. В этом году помогать жюри будут студенты ВГИКа и Университета «Синергия» — молодые специалисты свежим взглядом посмотрят на работы участников, возможно, помогут обратить внимание на нестандартные, интересные идеи.

Участники фестиваля уличных мультфильмов получают возможность не только попробовать свои силы в творчестве и ознакомиться с работами своих коллег из разных уголков России и из других стран. Для начинающих мультипликаторов это уникальный шанс представить свои работы на суд признанных профессионалов и экспертов, входящих в состав жюри проекта, и выиграть ценные призы для развития своих талантов и навыков – полезные курсы, книги.

На фестиваль юные аниматоры могут присылать мультфильмы, созданные в любых техниках и из любых подручных материалов, на широкий спектр тем — дружба, искусство, история родного края, летние каникулы, спорт: выбор за участниками.

Фестиваль уличных мультфильмов – уникальное для России мероприятие, в первую очередь, по масштабу и по охвату. Его участники – юные аниматоры не только из РФ, но и из других стран. Расширенные возрастные рамки позволяют принимать участие в фестивале как уже опытным художникам, так и тем, кто только делает первые шаги в этом направлении.

Подведение итогов фестиваля уличных мультфильмов запланировано на 30 сентября 2022 года – к этому времени жюри рассмотрит все работы, поступившие на конкурс, и представит список финалистов. До 7 октября 2022 года будут определены победители – их имена появятся на официальном сайте Фестиваля www.cartoonfest.mobi и в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

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