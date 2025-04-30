Фестиваль «Воспевая Победу» в Москве

29 апреля в московском Театре Мимики и Жеста прошли мероприятия Фестиваля военно-патриотической песни на жестовом языке «Воспевая Победу». Фестиваль, приуроченный к 80-летию победоносного завершения Великой Отечественной войны, проводится театром в течение юбилейного года с использованием гранта Президента Российской̆̆ Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В России проживают десятки тысяч глухих и слабослышащих, для которых, в-первую очередь, и проводится фестиваль. Юбилеи Великой Победы неизменно отмечаются широко и разнообразно, но россияне с инвалидностью по слуху не имеют возможности полноценного участия в большинстве массовых культурных мероприятий, поскольку на площадках празднования, как правило, не предусмотрен перевод программ на жестовый язык, тексты и песни на нем бывают представлены крайне редко. Идея фестиваля «Воспевая Победу» заключается именно в том, чтобы дать неслышащим россиянам возможность участия в праздничном тематическом мероприятии, подготовленном специально для них — на привычном и понятном им русском жестовом языке.

По замыслу организаторов, фестиваль должен стать одним из центральных событий празднования 80-летия Победы для глухих граждан в ряде российских городов, которые коллектив театра посетит с фестивальными мероприятиями в течение юбилейного года. Первым фестиваль «Воспевая Победу» принял Ростов-на-Дону, где состоялись концерт и флешмоб с массовым исполнением песни на жестовом языке.

«Театр не мог не откликнуться на юбилей Победы, который отмечается всенародно, — говорит директор по развитию Театра Мимики и Жеста Светлана Ершова. — И заявку в Фонд президентских грантов мы подали именно на “народный” проект, который должен был активно включить неслышащих россиян в общее празднование. Для людей с проблемами слуха очень важно сознавать, что фестиваль, ориентированный специально на них, получил государственную поддержку. Мы признательны фонду за возможность почувствовать себя в едином праздничном строю, и, надеюсь, наши усилия оправдают оказанное нам доверие».

В Москве в рамках фестиваля состоялся показ репертуарного спектакля театра «Песни, рожденные войной», собравший полный зал. Среди зрителей было много молодежи и детей. Музыкально-драматическая композиция по знаменитым песням, посвященным Великой Отечественной войне и Победе, вызвала живой отклик собравшихся, многие в зале подпевали артистам, с особенным энтузиазмом — во время исполнения «Катюши».

Художественный руководитель театра Роберт Фомин провел с участниками мероприятия мастер-класс, посвященный искусству песни на русском жестовом языке. Фомин разработал новый подход к жестовой песне, перейдя от дословного перевода текста к его образной театрализованной передаче, основанной на ритмически выверенных жестах. Используя этот метод, его ученики начали регулярно занимать призовые места на конкурсах актерской песни.

В процессе занятия был подготовлен флешмоб с массовым исполнением зрителями песни «Майский вальс» (музыка И. Лученка, слова М. Ясеняна) на жестовом языке. Запись флешмоба будет также выложена на сайте. Как творческий итог фестиваля, съемки флэшмобов, проведенных в разных городах страны, составят народный видеоконцерт военно-патриотической песни на жестовом языке.

«Совместное исполнение песен о Великой Отечественной способствует не только сохранению исторической памяти о подвиге народа, но и патриотическому воспитанию молодого поколения, — подчеркивает Роберт Фомин. — Флешмобы, проходящие в рамках нашего фестиваля, представляют собой искреннее, истинно народное действо. Мы отбирали песни для массового исполнения с учетом пожеланий регионов, которые планировали посетить. На мастер-классах мы вместе находим самые выразительные слова-жесты, чтобы бережно и максимально точно отразить мысли и чувства, заложенные в песнях. Народный концерт, который будет собран по результатам фестиваля, сохранит память о юбилее Победы».

Фестиваль «Воспевая Победу» продолжается.