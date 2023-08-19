Фестиваль Юношеских оркестров мира в Москве

В Москве впервые проходит Фестиваль Юношеских оркестров мира. Художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет.

​Среди участников фестиваля – юношеские симфонические оркестры из Алжира и Узбекистана, Арабский юношеский симфонический оркестр, молодые музыканты из Китая, Республики Кореи, Молдовы, Сербии, Чили, ОАЭ, Израиля, Колумбии, Боснии и т.д. (всего в фестивале будут участвовать музыканты из 18 стран мира). На концертах фестиваля выступят Сибирский и Уральский юношеские симфонические оркестры, Челябинский детский симфонический оркестр и Юношеский симфонический оркестр городов «Росатома». В рамках фестиваля будет создан Всемирный юношеский симфонический оркестр, первый концерт которого завершит фестиваль 20 августа в Москве.

Концерты фестиваля пройдут в формате опен-эйр на сцене Большого Амфитеатра Парка Зарядье.Фестиваль юношеских симфонических оркестров мира в Москве в этом году станет одним из центральных мероприятий «Года педагога и наставника».Фестиваль Юношеских оркестров мира проходит при поддержке Правительства Москвы.

Главным действующем лицом фестиваля и инициатором его проведения выступает Всероссийский юношеский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет.

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