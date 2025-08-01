«Фигура речи»: Москомархитектура и Винзавод открыли новую выставку уличного искусства

В Москве открылась выставка уличного искусства «Фигура речи» в рамках седьмого проекта НЕТСТЕН в Арт Квартале, который реализует Центр современного искусства Винзавод совместно с Москомархитектурой.

Первая легальная галерея уличного искусства НЕТСТЕН располагается вдоль железнодорожных путей по дороге к двум креативным кластерам – ЦСИ Винзавод и Artplay.

«Выставка является примером того, как можно из совершенно тривиальной вещи – стены у вокзала – создать арт-объект. Смысл акции в том, что ничем не наполненное место, где проходит 23 тысячи человек в день, и за год до миллиона набирается, преображается в пространстве. Это пример того, как можно формировать городскую среду совершенно малыми средствами», – рассказал на торжественном открытии главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Сергей Кузнецов.

В создании выставки приняли участие шесть российских художников: STFNV (Артем Стефанов), DYOMA (Александр Демкин), JöN (Евгений Малышев), IMA, 0331c, Гриша. Куратором проекта выступает художник Алексей Партола, автор первого масштабного исследования российского уличного искусства «Части стен». Он предложил художникам создать работы – концептуальные высказывания.

«Важен сам факт диалога искусства и зрителя, но не менее важен диалог художников между собой. И то, каким образом художники общаются с внешним миром, и отображает название “Фигура речи”. За основу мы решили взять эволюцию визуального языка от петроглифов через античное искусство до абсолютной диджитал-абстракции. Каждый из художников постарался также раскрыть тему города, поэтому в каждой работе используются элементы архитектуры. Кроме того, отражена и эволюция развития мира: от земноводных до диджитал-структуры современности, где мы сегодня все находимся», – отметил куратор проекта Алексей Партола.

Участники проекта используют абстрактный фигуратив как средство коммуникации, единый творческий знаменатель, позволяющий без слов передать их замысел и смысловой контекст. Визуальный язык работ позволяет художникам воплощать свои идеи в контурах, формах, линиях и вместе с тем – использовать самые разные художественные подходы. От лаконичного минимализма со сдержанными линиями до экспрессивной живописи с яркими красками.

Уличная выставка представляет собой своего рода путешествие по истории изобразительного искусства от первобытных времен и эпохи Древней Греции через барокко и импрессионизм до современной абстракции. Причем «читать» этот своеобразный «учебник» можно в любом направлении: как от простого к сложному, так и наоборот. Выставка граффити таким образом становится пространством творческого диалога, где можно проследить эволюцию визуального языка.