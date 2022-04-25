«Фиксики» названы «Брендом года» по итогам премии «Золотой медвежонок»

Анимационный сериал «Фиксики» (ГК «Рики») признан «Брендом года» по итогам XII Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей — «Золотой медвежонок». Торжественная церемония награждения победителей прошла 21 апреля 2022 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

В двенадцатом премиальном сезоне эксперты определили 92 организации, которые вышли в финал в 17 номинациях. За победу боролись участники из 27 регионов России от Владивостока до Калининграда, которые представили на премию порядка 200 наименований товаров и услуг для детей. В течение шести дней более 80 профессионалов отрасли из 20 ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также экспертов-практиков, оценивали конкурсную продукцию участников премии «Золотой медвежонок».

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