Фильм «Гости» выходит к зрителю с правдой о русской душе и СВО

Режиссёр Максим Поляков и сценарист Сергей Менжерицкий сняли короткометражную военную драму «Гости», сюжет которой основан на реальной истории, рассказанной участниками СВО.

Эту историю кинематографисты услышали в ходе первого фестиваля «СВОёкино», который прошел в 2024 году в Крыму на территории арт-кластера «Таврида» по инициативе Администрации Президента РФ и Президентского Фонда культурных инициатив (ПФКИ).

В рамках фестиваля отечественные режиссёры, сценаристы и продюсеры встречались с военнослужащими — участниками боевых действий, а затем на основе их фронтовых свидетельств создавали сценарные заявки и представляли их на суд экспертной комиссии во главе с первым заместителем руководителя администрации Президента РФ С.В. Кириенко.

Основной темой фестиваля стали СВО и 80-летие Великой Победы. Именно эти темы пронизывают сюжет фильма.

В основе сюжета «Гостей» — реальная фронтовая история, случившаяся под Авдеевкой: в блиндаже ВСУ наша штурмовая группа, атакованная украинским дроном, столкнулась с тремя украинцами — двумя рядовыми «мобиками» и майором из карательного полка «Азов», ярым нацистом и палачом.

Удивительным образом граница между людьми в этой истории прочерчена не по цвету шевронов — система «свой-чужой» сработала тогда, когда наши штурмовики, люди верующие, увидели иконку с образом Богоматери на «бронике» одного из украинских «мобиков». И всё сразу встало на свои места. Граница между добром и злом прошла по принадлежности к тысячелетней православной культуре. А оскал нацизма что в наши времена, что в годы Великой Отечественной – одинаков.

Съёмки проходили в Подмосковье при поддержке студии «Гарнизон-Фильм» с использованием подлинных военной техники и вооружения, в создании фильма приняли участие известные столичные актёры.

— Этот фильм не про развлечение и экшен, он про то, чтобы понять, какие мы и почему мы такие, — говорит режиссер Максим Поляков. – Мы старались найти общность нашей исторической памяти с тем, что происходит сейчас, что определяет силу души русского солдата и силу нашего народа. Мы будем рады организовать показы и дискуссии в регионах России, нам важно видеть, как откликается аудитория.

Премьеры «Гостей» успешно состоялись в июне в Москве в Штабе «Молодой гвардии» партии «Единая Россия» и в музее В.Высоцкого.

Осмысление современности в честном кино креативными командами – новое слово в нашей культуре. Творцы откликаются душой на истории, что приносит реальная жизнь, и стараются донести их до аудитории, достучаться до сердца и до разума.