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Фильм «Хорошенькая» режиссера Индии Дональдсон стал фестивальным хитом в Каннах

editor
By editor
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хорошенькая
Фото © PR-сопровождение

«Хорошенькая» – это история о взрослении и о том, как непростые отношения внутри семьи формируют личность. События разворачиваются вокруг трех героев — 17-летней Сэм (Лили Коллиас), ее отца Криса (Джеймс Легро) и его лучшего друга Мэтта (Дэнни Маккарти).

17-летняя Сэм (Лили Коллиас) отправляется в трехдневный поход по горам Катскилл (горный хребет в штате Нью-Йорк) вместе с отцом Крисом (Джеймс Легро) и его другом Мэттом (Дэнни Маккарти). По мере того как на горизонте начинают проявляться трения между двумя мужчинами, Сэм сталкивается с трудной реальностью. Нарушение границ и предательство доверия ставят под сомнение ее надежды на примирение. В этой напряженной и трогательной истории исследуются сложности подросткового возраста и динамика родительских отношений, когда Сэм осознает необходимость освободиться от роли «хорошей» дочери и начать жить по своим правилам.

«Я хотела создать интимную картину отношений, которые меняются навсегда после уикенда в лесу. Растя в сложной, смешанной семье, я осознала, что время, проведенное с отцом, было бесценным, и именно во время совместных поездок мы становились ближе. Мой фильм – не просто история о походе, это глубокое исследование внутри семьи, ее секретов и жестоких правд, которое позволит зрителям переосмыслить свои отношения и выборы. А мой главный герой – Сэм, которая занимается поиском и исследованием своего «я»», – говорит режиссер Индия Дональдсон.

Мировая премьера «Хорошенькой» состоялась на фестивале «Сандэнс» в Америке, международная премьера прошла в рамках секции «Двухнедельник режиссеров» в Каннах. Фильм был снят за 12 дней в северной части штата Нью-Йорк, где природа становится важной частью повествования. Во время наблюдения за нюансами человеческого поведения можно насладиться не только красотами Аппалачей, но и чувственным опытом коллективных переживаний у подростков и их родителей.

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