Фильм «Игры шпионов» выходят в российский прокат!

Кинопрокатная компания «Белые ночи» рада представить новый релиз: с 18 марта 2021 года в российский прокат выходит шпионский триллер «Игры Шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Актер появится в роли британского шпиона, который принял участие в остановке кубинского ракетного кризиса. Сюжет фильма основан на реальных событиях.

Сюжет фильма прост и обычен для «шпионских фильмов»! Во время холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованном в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого…

В ролях – Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»), Рэйчел Броснахэн («Удивительная Мисс Мейзел»), Мераб Нинидзе («Шпионский мост»), Джесси Бакли («Чернобыль», «Фарго»). Режиссер картины – Доминик Кук.

Производство компаний: 42, FilmNation Entertainment, SunnyMarch.

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