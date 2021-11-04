Фильм «Исчезнувший» с Джеймсом МакЭвоем в главной роли теперь доступен на IVI

Онлайн-кинотеатр IVI предлагает зрителям погрузиться в детективный триллер о похищении ребенка на фоне красивых пейзажей осенней Шотландии. Фильм «Исчезнувший» доступен подписчикам сервиса с 1 ноября.
В центре сюжета — переживания Эдмонда (Джеймс МакЭвой), сотрудника крупной нефтяной компании, который все время проводит на работе. Вернувшись из заграничной командировки, он узнает о пропаже сына.
Эдмонд никогда не был хорошим отцом. Напряженная работа, постоянные разъезды и развод с женой отдалили его от семилетнего сына. Но услышав, что тот исчез из летнего лагеря, герой не теряет ни минуты и присоединяется к расследованию. Когда детектива, который связывает исчезновение ребенка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют, отец решает сам возглавить дело.
Мучаясь чувством вины и страхом за жизнь сына, Эдмонд перебирает самые немыслимые версии, включая предательство нового жениха своей бывшей. В поисках сына герой не останавливается ни перед чем. Зрителей онлайн-кинотеатра ivi ждет остросюжетное расследование и семейная драма.
Работая над ролью, МакЭвой специально не читал сценарий заранее, чтобы точнее передать эмоции родителя, потерявшего ребенка. В результате мы видим блестящее искусство актерской импровизации, благодаря которой ему удалось показать все грани родительского страха — от скорби и отчаяния до убийственного гнева.
Мрачная атмосфера осенних пейзажей Шотландии подчеркивает тревожное состояние героя. «Исчезнувший» — это история о родительской ответственности и искуплении вины. Фильм стал англоязычной адаптацией французской картины «Мой сын», который сняла та же творческая команда.
Год производства – 2021. Режиссер – Кристиан Карион. В ролях – Джеймс МакЭвой, Клэр Фой, Гэри Льюис, Том Каллен, Джейми Мичи, Роберт Джек, Оуэн Уайтлоу, Пол Рэттрэй.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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