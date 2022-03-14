Фильм «КАРАнтин» с Анатолием Белым вышел онлайн на YouTube

11 марта 2022 года режиссер Диана Ринго поместила в YouTube для общего доступа свой фильм «КАРАнтин». «КАРАнтин» — это психологическая драма с яркими и запоминающимся образами. В фильме снялись в главных ролях Анатолий Белый («Шагал – Малевич», «Пассажиры», «Мастер») и Александр Обманов. Также фильм доступен на платном сервисе Amazon Prime.
Фильм снят в жанре антиутопии о ближайшем будущем. Апокалипсис начинается с эпидемии, на смену которой приходит война. Нелинейное повествование работы зрители сравнивали с картинами Андрея Тарковского, Теренса Малика и Александра Сокурова. Фильм «КАРАнтин» является совместной продукцией России и Финляндии. Снимался фильм на русском языке с русскими артистами.
Главный герой Феликс живет один в бункере и ведет дневник, размышляя о своей жизни и ходе событий, которые превратили земную жизнь в кошмар. Его не покидает чувство вины, так как он считает, что мог предотвратить апокалипсис и смерть любимого человека.
Впечатляет также музыка фильма написанная самим режиссером.
Посмотреть фильм можно по ранее предложенной ссылке.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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