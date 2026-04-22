Фильм «Кейт Мосс и Фрейд» режиссёра Джеймса Лукаса представили на ММКФ

Кинолента исследует взаимоотношения между двумя культовыми фигурами британского искусства: легендарной моделью Кейт Мосс и живописцем Люсьеном Фрейдом. Действие разворачивается в начале 2000-х, в период расцвета гламура и становления нового визуального языка моды, когда личные истории перестали быть обособленными от индустрии.

Сюжет сосредоточен на создании Фрейдом его знаменитого «Обнаженного портрета» Кейт Мосс в период ее беременности. 2002 год: Мосс на вершине международной известности, Фрейд – провокационный художник, внук основоположника психоанализа. Их девятимесячное сотрудничество подогревает интерес прессы: модель регулярно посещает студию художника, где сеансы затягиваются на несколько часов, преимущественно в ночное время. Беременность Кейт лишь усиливает слухи об их романе. В тот же год весь мир пристально наблюдал за этим, а таблоиды активно обсуждали, приписывая им не только профессиональные связи. Позднее «Обнаженный портрет» был приобретен неизвестным коллекционером за 3,9 миллиона фунтов и остается в частной собственности.

За создание фильма отвечал Джеймс Лукас, обладатель премии «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм в 2015 году и множества других престижных наград. Роль Кейт Мосс исполнила Элли Бамбер, а Люсьена Фрейда – Дерек Джейкоби.

Визуальное решение фильма напоминает модный фоторепортаж: сдержанные цветовые решения, акцент на телесности, игре света и текстур превращают каждый кадр в самодостаточное произведение. Кино, где эстетическая составляющая имеет столь же большое значение, как и фабула, а стиль отражает глубину характеров персонажей.

Фильм представили эксклюзивно на ММКФ онлайн-кинотеатр START совместно с All Media Company. В мировой прокат картина выйдет только в июне 2026 года.