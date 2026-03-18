1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Фильм Квентина Тарантино «Убить Билла: Кровавое дело целиком» выходит в прокат в расширенном формате

By editor
убить билла - ума турман
Фото: сайт kinopoisk.ru

Мастер кинематографа Квентин Тарантино представил свои знаменитые картины (первую и вторую часть «Убить Билла») объединенными в единое целое, без цензурных ограничений, как он изначально и задумывал. В новой версии «Убить Билла: Кровавое дело целиком» фильм был восстановлен в формате 4К и обогащен ранее не издававшейся аниме-сценой.

Ума Турман воплощает образ Невесты — главной героини, которую, по сути, оставили умирать. Это произошло после того, как ее бывший босс и возлюбленный Билл устроил на нее нападение в день свадьбы, выстрелив ей в голову и украв их общего, еще не рожденного ребенка.

Охваченная жаждой мести, Невеста должна сначала найти четверых оставшихся членов элитного отряда «Смертоносные гадюки», а затем противостоять самому Биллу.

Дилогия «Убить Билла» прошла тщательную 4К-реставрацию: оригинальные пленки были отсканированы заново, изображение очищено от артефактов, выполнена цветокоррекция и ремастеринг звука. В российском прокате будет демонстрироваться именно эта обновленная версия (доступная как на русском дубляже, так и в оригинале с субтитрами). Благодаря своей грандиозности, непрекращающемуся потоку динамичных событий и неповторимому стилю, «Убить Билла: Кровавое дело целиком» по праву считается одной из наиболее значимых саг о мести в истории кино.

— Я изначально задумывал и снимал ее как единое произведение, и я счастлив предоставить поклонникам возможность увидеть этот объединенный вариант». «Кровь и зрелище на большом экране во всей своей полноте!, — говорит Квентин Тарантино о новом релизе фильма.

Основные отличия

  • В анимационную главу, повествующую о предыстории О-Рен Ишии (в игровых сценах ее играет Люси Лью), добавлена новая экшн-сцена.
  • Сцена в клубе «Дом голубых листьев» теперь показана в полной цветовой гамме, что, благодаря ярко-желтому костюму героини, синему свечению потолочных ламп и ярко-красной крови, делает эпизод по-настоящему впечатляющим.
  • Добавлена бонусная аниме-сцена — так называемая «потерянная глава», которая была вырезана еще до начала съемок. Этот эпизод, созданный первоначально для видеоигры Fortnite, является данью уважения жанру самурайского кино.
  • Данная версия фильма будет демонстрироваться в кинотеатрах с 15-минутным антрактом.
Рекламный рынок России повысил спрос на микроблогеров на 30%
