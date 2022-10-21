Фильм-лауреат 79-го Венецианского кинофестиваля «Голиаф» выходит на START

3 ноября, сразу после кинопроката, в онлайн-кинотеатре START выйдет «Голиаф». Драма Адильхана Ержанова совместного производства России и Казахстана в сентябре получила спецприз 79-го Венецианского фестиваля и стала фильмом-открытием фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. Сопродюсером фильма выступил START.

Сюжет фильма разворачивается в вымышленном казахстанском поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева (Данияр Алшинов). Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу (Берик Айтжанов), которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны (Дмитрий Чеботарев) велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести.

Село Каратас – место действия многих фильмов Адильхана Ержанова, в котором уже более десяти лет ничего не меняется. Жители вынуждены сами справляться со своими проблемами, потому что социальные институты в Каратасе не работают, а единственный закон — право сильного. Сюжет драмы отсылает к библейской притче о Давиде и Голиафе и к трактату Никколо Макиавелли «Государь». Цитаты из итальянского философа и политика, прославившегося своим циничным прагматизмом и хитростью, использованы в эпиграфе и эпилоге фильма.

«Брутальная притча», «неовестерн про современных Давида и Голиафа», «тонкое и объемное кино, в котором вечный сюжет несомненно попадает в нерв времени» –– так писали критики о новом фильме Адильхана Ержанова, известного своими авторскими картинами с успешной фестивальной судьбой. Теперь оценить историю, которая «обескураживает и восхищает своей простотой и прямолинейностью», смогут и подписчики START.

Главные роли в проекте исполнили Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

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