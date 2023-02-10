Фильм «Одиноки вместе» с Кэти Холмс и Джимом Стерджессом выходит в российский прокат

14 февраля ко Дню всех влюбленных кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустит в российский прокат фильм «Одиноки вместе» с Кэти Холмс и Джимом Стёрджессом в главных ролях. Это трогательная мелодрама о вынужденном затворничестве двух людей во времена пандемии. Актриса Кэти Холмс также выступила в фильме в качестве сценариста и режиссера. Картина была представлен на кинофестивале Tribeca Film Festival.

По сюжету Джун, работавшая кулинарным критиком в Нью-Йорке, на время карантина собирается перебраться в арендованный за городом дом со своим парнем Джоном. Однако уже в дороге Джун узнает, что Джон передумал ехать и останется с родителями. Приехав в дом, Джун обнаруживает, что там уже живет другой арендатор Чарли. Джун решает остаться, хотя общение с соседом поначалу не ладится. Но со временем она лучше узнает Чарли, который помогает ей понять себя и свои мечты.

«Одиноки вместе» — вторая режиссерская работа Холмс после картины «Все, что у нас было» 2016 года. Однако на этот раз актриса выступила еще и в качестве сценариста, и данная работа стала первым полнометражным фильмом Кэти, к которой она написала сценарий. По ее словам, в фильм она хотела «привнести чувство радости и оптимизма в историю во времена большого страха и потерь».

Сценарий Кэти написала во время пандемии, поэтому фильм точно отражает реалии того периода. При этом центральным конфликтом фильма являются токсичные отношения. Главная героиня Джун состоит в длительных отношениях со своим парнем Джоном, но не чувствует себя в них свободной. Она чувствует излишнее слияние с партнером, его мнение постепенно становится ее мнением. По мере развития сюжета становится ясно, что парень Джун стремится излишне ее контролировать, не поддерживая ее стремления и не считая ее самостоятельной. Герой Джима Стёрджесса Чарли также страдает от неудачных отношений: после болезненного расставания он подвергался газлайтингу от неверной партнерши, хотя доказательства продолжающихся измен были налицо.

Несмотря на непростые темы, которые поднимает картина, «Одиноки вместе» удается сохранить позитивную атмосферу и чувство светлой надежды. Двое одиночек, застрявших посреди ужасных обстоятельств, Джун и Чарли становятся друг для друга настоящими путеводными нитями в обретении радости жизни. Период карантина заставляет осознать, что действительно важно, поэтому к концу фильма герои проходят трансформацию до совершенно новых взглядов на жизнь.

Отдельного упоминания заслуживает визуальная сторона фильма. Герои, столкнувшись с бесконечным свободным временем на карантине, подобно многим реальным людям, начали возвращаться к природе. Чувство воссоединения с природой прекрасно передано в ярких кадрах сельской местности Нью-Йорка.

Интересный факт: заглавную песню фильма Blue Moon спела дочь Кэти Холмс от Тома Круза, Сури. Сейчас ей 16 лет.

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