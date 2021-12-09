Фильм «Отцы» рекомендован каждому родителю и доступен к просмотру

Автор и продюсер Николай Цонку создал возможность каждому настоящему и будущему родителю найти ответы на сложные вопросы, касаемые воспитания детей в условиях современного мира, выложив свой фильм «Отцы» в открытый доступ, который сразу собрал в социальных сетях почти 1 миллион просмотров. Вы узнаете, как меняется и меняется ли жизнь после рождения ребенка, какую роль играет отец, кто он — наставник, пример, герой, ментор или просто друг, в чем разница между воспитанием сына и дочери, полезны ли гаджеты, как выстроить доверительные отношения и многое другое.

«Быть мужчиной – это большая ответственность, стать отцом – вдвойне. Казалось бы, мы и сами были детьми, все аспекты воспитания в нас заложены нашими родителями, но все же, хотелось избежать некоторых нюансов. Как уже взрослый человек, я это понимал и думал, когда появятся дети, ответы придут сами собой. Однако, задача оказалась не из простых – с каждым новым днем вопросов становилось больше, а ответов, верных и правильных, я для себя не находил. В интернете, книгах и у специалистов информация была слишком противоречивой и все же казалась рекомендательной для мам, но не для пап. Я решил обратиться к живому опыту состоявшихся родителей. Так возникла идея проекта Отцыфровка, а из него появился фильм «Отцы», — рассказывает Николай Цонку.

Героями документальной картины, кто поделился своим опытом со зрителями, стали известные персоны: Павел Астахов, Нонна Гришаева, Антон Беляев, Вадим Демчог, Михаил Барщевский, Егор Дружинин, Екатерина Волкова, Сосо Павлиашвили, Радислав Гандапас и другие.

Посмотреть фильм можно по ранее предложенной ссылке.

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