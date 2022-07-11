Фильм «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» станет картиной закрытия кинофестиваля «Горький fest»

Фильм «ПРОСТОЧЕЛОВЕК», режиссера-дебютантки Яны Климовой-Юсуповой, станет картиной закрытия кинофестиваля «Горький fest», который проходит в Нижнем Новгороде с 8 по 14 июля. «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» – это история о 30-летнем парне Саше, который за неделю до переезда в Испанию узнаёт, что нашлась мать, бросившая его в роддоме. Выбор между новой жизнью и возвращением в прошлое — самое сложное решение, которое предстоит принять п р о с т о ч е л о в е к у.

В фильме сыграли Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова. В широкий прокат картина выйдет 25 августа, дистрибьютор — кинопрокатная компания «Белые ночи».

Саша (Филипп Авдеев) живет свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой (Агата Муцениеце), вместе они готовятся к переезду в Барселону, где их уже ждет своя квартира и собственный бар, которые купили для пары родители Лоры. На поверхности — все выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине. За несколько дней до переезда Саша узнаёт, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме тридцать лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. На пороге её квартиры, куда он приходит переполненный отчаянной обидой, появляется одинокая и больная женщина, падающая перед парнем в эпилептическом припадке. Саша видит человека, которому, вероятно, все эти годы было не легче, чем ему. Постепенно он узнает, что его мама живет очень тяжело и тревожно, пытаясь вместе со своей пожилой матерью, бабушкой Саши, решать финансовые проблемы, которые усугубляются с каждым днем все сильнее.

В жизни простого человека Саши встает самый главный выбор — уехать в красивую, но чужую страну или остаться дома и наконец узнать себя.

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