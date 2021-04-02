Фильм режиссера Гарри Маккуина «Супернова» выходит в российский прокат

8 апреля 2021 года в российский прокат выйдет полная версия фильма режиссера Гарри Маккуина «Супернова» – картины о силе человеческой любви перед лицом смерти.
Главные роли в картине сыграли два выдающихся актера Колин Ферт (лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус») и Стэнли Туччи (обладатель трёх премий «Эмми» и двух «Золотых глобусов»). Gold Derby, ведущий американский новостной сайт, публикующий самые точные прогнозы мировых премий в сфере кино, внес Стэнли Туччи в список главных претендентов на Оскар-2021 в номинации «Лучший актер второго плана», а Колина Ферта — в список главных претендентов на Оскар в номинации «Лучший актер». Также фильм внесли в лонг-лист премии BAFTA в номинации «Лучший британский фильм» и «лучший актер второго плана» (Стэнли Туччи).
Пианист Сэм (Колин Ферт) и писатель Таскер (Стэнли Туччи) путешествуют по Англии в своем автодоме, навещая по дороге друзей и родственников, параллельно борясь с развивающейся болезнью Таскера. Постепенно Сэм понимает, что это их последнее путешествие вместе. Кульминация фильма наступает тогда, когда Сэм случайно узнает планы Таскера покончить жизнь самоубийством. Он осознает, что ему придется отпустить любимого человека в последний путь, принять его выбор и просто быть рядом.
Картина молодого режиссера, 35-летнего Гарри Маккуина, получилась кинематографичной, красивой и нежной. В ней исследуются такие важные вопросы, как преданность и готовность пойти на многое ради близкого человека. Герои фильма, зная, что скоро им придется расстаться, хотят воплотить свои мечты по максимуму и продемонстрировать самые сильные чувства друг к другу. Действие фильма происходит на фоне невероятно живописных английских пейзажей.
Рассказывает режиссер Гарри Маккуин:
«Супернова» — это результат длительного и захватывающего исследовательского процесса. В течение трех лет я тесно сотрудничал с ведущими британскими специалистами по деменции в UCL и Wellcome Trust, а также общался со многими людьми и семьями, кого коснулось это заболевание. Я провел время с людьми, которые с тех пор умерли как от слабоумия, так и совершив самоубийство — тайно или публично — и я лично видел последствия всего этого. Это был один из самых глубоких и важных опытов в моей жизни.
Персонажи и темы в «Супернове» отражают мою попытку оправдать этих людей. С самого начала я хотел снять вдохновляющий, мощный, интересный и своевременный фильм о том, что мы готовы сделать для людей, которых мы любим.
«Супернова» – это романтическая, оригинальная и современная история любви. Это интимный, замкнутый рассказ, в котором исследуются некоторые из самых важных человеческих вопросов: как мы живем, любим и смеемся, даже когда наше время приближается к концу.
О фильме:
– Актеры Стенли Туччи и Колин Ферт являются друзьями с 20-летним стажем. Личная история Туччи пересекается с историей его персонажа. В 2009 году у актера умерла от рака жена, чью утрату актер переживал очень тяжело. Это событие особенно сблизило Туччи и Ферта, которые на протяжении многих лет сохраняют крепкие отношения и поддерживают друг друга в сложных ситуациях.
– Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне 22 сентября 2020 г. Фильм был номинирован на премию Лучший фильм «Золотая ракушка» (Гарри Маккуин), а также Премию Себастьяна за лучший фильм (Гарри Маккуин).
– Картина в основном снималась в национальном парке-заповеднике Лейк Дистрикт в Камбрии, Великобритания.
– Во всех сценах Колин Ферт сам играет на фортепиано.
– Название «Супернова» означает сверхъяркую звезду, которая необычайно сильно сияет перед тем, как потухнуть.
– 88% положительных отзывов критиков на Rotten Tomatoes, а средняя оценка составляет 7,88 / 10.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.