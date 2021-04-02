Фильм режиссера Гарри Маккуина «Супернова» выходит в российский прокат

8 апре­ля 2021 года в рос­сий­ский про­кат вый­дет пол­ная вер­сия филь­ма режис­се­ра Гар­ри Мак­ку­и­на «Супер­но­ва» – кар­ти­ны о силе чело­ве­че­ской люб­ви перед лицом смерти.

Глав­ные роли в кар­тине сыг­ра­ли два выда­ю­щих­ся акте­ра Колин Ферт (лау­ре­ат пре­мии «Оскар» и «Золо­той гло­бус») и Стэн­ли Туч­чи (обла­да­тель трёх пре­мий «Эмми» и двух «Золо­тых гло­бу­сов»). Gold Derby, веду­щий аме­ри­кан­ский новост­ной сайт, пуб­ли­ку­ю­щий самые точ­ные про­гно­зы миро­вых пре­мий в сфе­ре кино, внес Стэн­ли Туч­чи в спи­сок глав­ных пре­тен­ден­тов на Оскар-2021 в номи­на­ции «Луч­ший актер вто­ро­го пла­на», а Коли­на Фер­та — в спи­сок глав­ных пре­тен­ден­тов на Оскар в номи­на­ции «Луч­ший актер». Так­же фильм внес­ли в лонг-лист пре­мии BAFTA в номи­на­ции «Луч­ший бри­тан­ский фильм» и «луч­ший актер вто­ро­го пла­на» (Стэн­ли Туччи).

Пиа­нист Сэм (Колин Ферт) и писа­тель Тас­кер (Стэн­ли Туч­чи) путе­ше­ству­ют по Англии в сво­ем авто­до­ме, наве­щая по доро­ге дру­зей и род­ствен­ни­ков, парал­лель­но борясь с раз­ви­ва­ю­щей­ся болез­нью Тас­ке­ра. Посте­пен­но Сэм пони­ма­ет, что это их послед­нее путе­ше­ствие вме­сте. Куль­ми­на­ция филь­ма насту­па­ет тогда, когда Сэм слу­чай­но узна­ет пла­ны Тас­ке­ра покон­чить жизнь само­убий­ством. Он осо­зна­ет, что ему при­дет­ся отпу­стить люби­мо­го чело­ве­ка в послед­ний путь, при­нять его выбор и про­сто быть рядом.

Кар­ти­на моло­до­го режис­се­ра, 35-лет­не­го Гар­ри Мак­ку­и­на, полу­чи­лась кине­ма­то­гра­фич­ной, кра­си­вой и неж­ной. В ней иссле­ду­ют­ся такие важ­ные вопро­сы, как пре­дан­ность и готов­ность пой­ти на мно­гое ради близ­ко­го чело­ве­ка. Герои филь­ма, зная, что ско­ро им при­дет­ся рас­стать­ся, хотят вопло­тить свои меч­ты по мак­си­му­му и про­де­мон­стри­ро­вать самые силь­ные чув­ства друг к дру­гу. Дей­ствие филь­ма про­ис­хо­дит на фоне неве­ро­ят­но живо­пис­ных англий­ских пейзажей.

Рассказывает режиссер Гарри Маккуин:

«Супер­но­ва» — это резуль­тат дли­тель­но­го и захва­ты­ва­ю­ще­го иссле­до­ва­тель­ско­го про­цес­са. В тече­ние трех лет я тес­но сотруд­ни­чал с веду­щи­ми бри­тан­ски­ми спе­ци­а­ли­ста­ми по демен­ции в UCL и Wellcome Trust, а так­же общал­ся со мно­ги­ми людь­ми и семья­ми, кого кос­ну­лось это забо­ле­ва­ние. Я про­вел вре­мя с людь­ми, кото­рые с тех пор умер­ли как от сла­бо­умия, так и совер­шив само­убий­ство — тай­но или пуб­лич­но — и я лич­но видел послед­ствия все­го это­го. Это был один из самых глу­бо­ких и важ­ных опы­тов в моей жизни.

Пер­со­на­жи и темы в «Супер­но­ве» отра­жа­ют мою попыт­ку оправ­дать этих людей. С само­го нача­ла я хотел снять вдох­нов­ля­ю­щий, мощ­ный, инте­рес­ный и свое­вре­мен­ный фильм о том, что мы гото­вы сде­лать для людей, кото­рых мы любим.

«Супер­но­ва» – это роман­ти­че­ская, ори­ги­наль­ная и совре­мен­ная исто­рия люб­ви. Это интим­ный, замкну­тый рас­сказ, в кото­ром иссле­ду­ют­ся неко­то­рые из самых важ­ных чело­ве­че­ских вопро­сов: как мы живем, любим и сме­ем­ся, даже когда наше вре­мя при­бли­жа­ет­ся к концу.

О фильме:

– Акте­ры Стен­ли Туч­чи и Колин Ферт явля­ют­ся дру­зья­ми с 20-лет­ним ста­жем. Лич­ная исто­рия Туч­чи пере­се­ка­ет­ся с исто­ри­ей его пер­со­на­жа. В 2009 году у акте­ра умер­ла от рака жена, чью утра­ту актер пере­жи­вал очень тяже­ло. Это собы­тие осо­бен­но сбли­зи­ло Туч­чи и Фер­та, кото­рые на про­тя­же­нии мно­гих лет сохра­ня­ют креп­кие отно­ше­ния и под­дер­жи­ва­ют друг дру­га в слож­ных ситуациях.

– Миро­вая пре­мье­ра филь­ма состо­я­лась на Меж­ду­на­род­ном кино­фе­сти­ва­ле в Сан-Себастьяне 22 сен­тяб­ря 2020 г. Фильм был номи­ни­ро­ван на пре­мию Луч­ший фильм «Золо­тая ракуш­ка» (Гар­ри Мак­ку­ин), а так­же Пре­мию Себастья­на за луч­ший фильм (Гар­ри Маккуин).

– Кар­ти­на в основ­ном сни­ма­лась в наци­о­наль­ном пар­ке-запо­вед­ни­ке Лейк Дис­трикт в Кам­брии, Великобритания.

– Во всех сце­нах Колин Ферт сам игра­ет на фортепиано.

– Назва­ние «Супер­но­ва» озна­ча­ет сверхъ­яр­кую звез­ду, кото­рая необы­чай­но силь­но сия­ет перед тем, как потухнуть.

– 88% поло­жи­тель­ных отзы­вов кри­ти­ков на Rotten Tomatoes, а сред­няя оцен­ка состав­ля­ет 7,88 / 10.

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