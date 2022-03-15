Фильм «Роман служанки» выходит в российский прокат

31 марта 2022 года кинопрокатная компания «Белые ночи» выпустит в российский прокат драму «Роман служанки» (Mothering Sunday). Действие фильма режиссера Евы Хассон по сценарию Элис Бирч разворачивается после Первой мировой войны, рассказывая о молодости Джейн Фэйрчайлд (Одесса Янг), горничной и начинающей писательницы. Её хрупкая история любви и разбитого сердца, мимолетных радостей, сменяющихся горем от потери близких на войне, становятся основой для романа, написать который Джейн стоит целую жизнь.

Жизнь соткана из мгновений, впечатлений, ассоциаций. Мало кто их запоминает во всех подробностях. Но Джейн всегда обращала внимание на детали. И день, когда разбился в автокатастрофе Пол Шерингем (Джош О’Коннор), ее самая большая Любовь, она запомнила во всех подробностях – вплоть до звуков, запахов и ощущений. И именно в этот день перестала существовать сирота-служанка Джейн и появилась известная писательница. Ей предстоит долгая, очень долгая жизнь, в которую уместится правление нескольких королей, две мировые войны и много что еще. И всю жизнь она будет разгадывать эту тайну — почему реальность отражается в нашем сознании так или иначе? И как найти нужные слова, чтобы рассказать о самом важном?

Картина основана на одноименном романе Грэма Свифта «Материнское воскресенье», получившем Готорнденскую премию в 2017 году. За текст экранизации взялась сценаристка сериала «Нормальные люди» Элис Бёрч.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, а также картина попала в официальный отбор Международного фестиваля в Торонто и Лондонского кинофестиваля. Кроме того «Роман служанки» был удостоен награды «Выдающийся женский фильм» на Международном кинофестивале Cinéfest в Садбери в 2021 году.

В фильме блистательный актерский состав: Одесса Янг, Колин Фёрт, Джош О’Коннор, Сопе Дирису, Гленда Джексон, Оливия Колман, Пэтси Ферран, Эмма Д’Арси, Саймон Шепард, Кэролайн Харкер, Эмили Вуф, Крейг Кросби и Альберт Веллинг.

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