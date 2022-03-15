Фильм «Роман служанки» выходит в российский прокат

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31 марта 2022 года кинопрокатная компания «Белые ночи» выпустит в российский прокат драму «Роман служанки» (Mothering Sunday). Действие фильма режиссера Евы Хассон по сценарию Элис Бирч разворачивается после Первой мировой войны, рассказывая о молодости Джейн Фэйрчайлд (Одесса Янг), горничной и начинающей писательницы. Её хрупкая история любви и разбитого сердца, мимолетных радостей, сменяющихся горем от потери близких на войне, становятся основой для романа, написать который Джейн стоит целую жизнь.

РОМАН СЛУЖАНКИ - фильм

Жизнь соткана из мгновений, впечатлений, ассоциаций. Мало кто их запоминает во всех подробностях. Но Джейн всегда обращала внимание на детали. И день, когда разбился в автокатастрофе Пол Шерингем (Джош О’Коннор), ее самая большая Любовь, она запомнила во всех подробностях – вплоть до звуков, запахов и ощущений. И именно в этот день перестала существовать сирота-служанка Джейн и появилась известная писательница. Ей предстоит долгая, очень долгая жизнь, в которую уместится правление нескольких королей, две мировые войны и много что еще. И всю жизнь она будет разгадывать эту тайну — почему реальность отражается в нашем сознании так или иначе? И как найти нужные слова, чтобы рассказать о самом важном?

Картина основана на одноименном романе Грэма Свифта «Материнское воскресенье», получившем Готорнденскую премию в 2017 году. За текст экранизации взялась сценаристка сериала «Нормальные люди» Элис Бёрч.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, а также картина попала в официальный отбор Международного фестиваля в Торонто и Лондонского кинофестиваля. Кроме того «Роман служанки» был удостоен награды «Выдающийся женский фильм» на Международном кинофестивале Cinéfest в Садбери в 2021 году.

В фильме блистательный актерский состав: Одесса Янг, Колин Фёрт, Джош О’Коннор, Сопе Дирису, Гленда Джексон, Оливия Колман, Пэтси Ферран, Эмма Д’Арси, Саймон Шепард, Кэролайн Харкер, Эмили Вуф, Крейг Кросби и Альберт Веллинг.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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