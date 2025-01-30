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Фильм-сказка «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса» уже в кино!

editor
By editor
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EpsilonFilm. Die Schule der magischen © Bernhard Jasper Kordes Kordes
EpsilonFilm. Die Schule der magischen © Bernhard Jasper Kordes Kordes

В прокат вышел сказочный фильм по мотивам книжного бестселлера писательницы Маргит Ауэр «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Это добрая история для детей и их родителей с элементами фэнтези о приключениях подростков и их магических говорящих питомцев. Фильм выпускает на большие экраны кинопрокатная компания «Наше кино».

В центре сюжета ученики волшебной школы, которые готовят свое торжественное выступление ко Дню леса. У каждого из героев новой части фильма есть своя мечта: Элен хочет стать известным блогером, Сайлас влюблен в Элен и всеми возможными способами пытается привлечь ее внимание, а мысли Иды сосредоточены на спасении леса от угрожающей ему вырубки.

В это же время Элен пытается наладить контакт со своим новым говорящим питомцем – котом Караяном. Сайлас тоже только знакомится со своим волшебным приятелем – застенчивым крокодилом Риком. Вместе им предстоит многому научиться друг у друга и стать настоящими друзьями.

EpsilonFilm. Die Schule der magischen © Bernhard Jasper Kordes Kordes
EpsilonFilm. Die Schule der magischen © Bernhard Jasper Kordes Kordes

Волшебные питомцы идеально дополняют своих старших друзей – кот Караян такой же своенравный, элегантный и стремящийся к изысканной и яркой жизни, как и Элен. Крокодил Рик – добрый и смелый питомец, хороший друг, который не оставит в беде. Караян и Рик помогают Элен и Сайласу лучше понять себя, принимать правильные решения и не отворачиваться от друзей в трудную минуту.

Третья часть приключенческой саги об учениках магической школы и их волшебных говорящих животных снята по мотивам книжного бестселлера писательницы Маргит Ауэр. Серия книг немецкого автора по сей день остается одной из самых популярных детских фэнтези-франшиз в Германии и точно влюбит в себя поклонников «Гарри Поттера». 

EpsilonFilm. Die Schule der magischen © Bernhard Jasper Kordes Kordes
EpsilonFilm. Die Schule der magischen © Bernhard Jasper Kordes Kordes

В новом фильме дети стали старше, а животные взяли на себя роль проводников, чтобы помочь своим хозяевам наладить отношения друг с другом. Историю о дружбе и любви с долей доброго юмора и иронии точно оценят поклонники фильма «Гарфилд», а элементы фэнтези в фильме увлекут в новый магический мир фанатов франшизы «Ночь в музее». 

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