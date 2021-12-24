Фильм «Слепок» с Дианой Вишнёвой в главной роли появится в онлайн-кинотеатре PREMIER

Накануне Нового года зрители онлайн-кинотеатра PREMIER увидят фильм «Слепок» с прима-балериной Дианой Вишнёвой в главной роли, который собрал работы пяти российских хореографов, пяти российских композиторов и был снят в залах Пушкинского музея во время локдауна.

В проекте изобразительное искусство, современный танец, музыка и кино объединились в единое произведение, погружающее зрителя в несколько исторических эпох. Пять новелл вдохновлены искусством Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, а прима-балерина стала проводником между ними.

Каждая скульптура — это застывшее движение в его идеальном воплощении. А теперь представьте, что она оживает, сходит со своего пьедестала, прогуливается по залам музея, начинает исполнять танец.

Что происходит в музее, когда он закрыт от посетителей?

Фильм «Слепок» создан Международным фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva, Aksenov Family Foundation и Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Работа над фильмом прошла в конце 2020-го года в период пандемии, когда Пушкинский музей был временно закрыт для посетителей. Подлинники и слепки знаменитых памятников мировой культуры из его коллекции трудно увидеть в тех ракурсах, освещении и близости, как они показаны в фильме. И для создателей «Слепка» было важно не только показать уникальные произведения искусства, современную хореографию и музыку, но и почувствовать энергию времени и найти визуальные образы для каждого исторического периода.

Музыкальные произведения к каждому из фрагментов написаны современными российскими композиторами: Марком Булошниковым, Дарьей Звездиной, Василием Пешковым, Алексеем Ретинским, Александром Хубеевым. Булошников, Звездина и Хубеев – лауреаты ежегодной программы Aksenov Family Foundation «Русская музыка 2.0». Василий Пешков написал композицию во время работы над фильмом, к остальным номерам музыка была подобрана из готовых работ композиторов.

Хореографами, привлеченными к созданию фильма, стали финалисты конкурса Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva разных лет. В фильм вошли постановки Андрея Короленко, Константина Семёнова, Анны Щеклеиной, Александра Фролова и Лилии Бурдинской.

Оффлайн-премьера проекта «Слепок» прошла 31 марта в Москве, а международная премьера картины состоялась в Вене в рамках ярмарки современного искусства Viennacontemporary 2021. Фильм вышел в масштабный всероссийский прокат более чем в 32 городах (Калининграде, Екатеринбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Уфе, в Новосибирске, Краснодаре, Сочи, Тюмени и других). Критики и зрители оценили «Слепок» как уникальное явление современной культуры и пример проекта, зафиксировавшего непростое состояние общества и культуры во время локдауна в уникальной форме. Осенью 2021-го года «Слепок» занял первое место премии «Культура онлайн» в номинации «Коллаборация».

Проект «Слепок» будет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра PREMIER с 24 декабря.

Фото – Петр СИЛЬВЕСТРОВ

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