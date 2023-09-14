Фильм «Святой архипелаг» о жизни Соловецкого монастыря показали на бразильской онлайн-платформе

Бразильская онлайн-платформа Belas Artes A La Cart подвела итоги онлайн-фестиваля российского кино Russian Film Festival, который проходил в течение почти трех недель в августе. Бразильские зрители увидели семь российских картин, их посмотрели почти 9,5 тысяч человек. Самым популярным стал документальный фильм «Святой архипелаг» Сергея Дебижева. Также летом в Сан-Паулу прошли бесплатные офлайн-показы российского кино. Организатором двух мероприятий в Бразилии выступило РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

В рамках онлайн-показов Russian Film Festival на платформе Belas Artes A La Carte (14-31 августа) были представлены семь российских проектов, включая драмы «Дунай», «Наводнение», «Подельники», хоррор «Сестры», фантастический боевик «Кома», комедийный сериал «Почка» и документальный фильм «Святой архипелаг», который стал самым популярным среди зрителей. Картина рассказывает о Соловках – одном из мощных духовных центров России. В течение двух лет съемочная группа включалась в размеренную спокойную сосредоточенную молитвенную жизнь монастыря.

Михаил Скигин, продюсер фильма «Святой архипелаг», один из основателей кинокомпании «Два капитана»: «Это первый масштабный проект мирового уровня на духовно-религиозную тему, снятый в России. Важнейшие глубинные вопросы тайны бытия, которые затрагиваются в картине, находят живой отклик в душе людей, живущих в традиционном обществе. Бразилия – одна из стран, где религиозная христианская традиция занимает главенствующее место, и «Святой Архипелаг» показывает Россию как хранительницу религиозной традиции. Кинолента уже с большим успехом прошла в кинопрокате в России и Республике Беларусь. Также этот фильм и целый ряд проектов производства нашей студии «Два капитана» будут представлены для дистрибуции и как основа для копродукции на кинорынке India Film Bazaar в ноябре этого года, а также для копродукции с арабскими странами в феврале-апреле 2024 года».

На офлайн-фестивале в Сан-Паулу (10-13 августа) наибольшее количество зрителей посетило показ психологической драмы с элементами детектива «Туман» режиссера Натальи Гугуевой. Также были представлены драмы «Сердце мира», «Наводнение», «Дунай» и хоррор «Сестры».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.