Фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» по роману Александра Дюма уже в сети!

В онлайн-кинотеатре KION состоялась масштабная премьера экранизации романа Александра Дюма «Три мушкетера: Д’Артаньян». Режиссер грандиозного проекта Мартин Бурбулон не стал менять сюжет произведения, а создал красочное зрелище со звездным европейским кастом. Четырех мушкетеров сыграли Венсан Кассель, Франсуа Сивиль, Ромен Дюрис и Пио Мармай, а роль Миледи Винтер досталась Еве Грин. Производством картины занимались компании Chapter 2 и Pathé. Первая часть дилогии о приключениях четырех друзей и шпионки уже доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Париж стал местом битвы между церковью и королевской властью, а в город прибывает молодой Д’Артаньян, он хочет стать мушкетером, охранником Людовика XIII. Однажды парень из-за вспыльчивости бросает вызов трем мушкетерам Атосу, Портосу и Арамису, но вскоре мужчины становятся друзьями.

Перед компанией встает задача: им нужно защитить королеву Анну Австрийскую от подозреваемой в связи с английском герцогом Бекингемом. В Анну также безответно влюблен кардинал Ришелье, готовый на все ради мщения и достижения абсолютной власти. Королева просит мушкетеров вернуть подаренные любовнику украшения, за ними же охотится шпионка кардинала Миледи Винтер.

Мартина Бурбулон — известный французский режиссер, «Три мушкетера: Д’Артаньян» стал его четвертым полнометражным фильмом. Три его предыдущих картины, байопик «Эйфель» (2021) и комедийную дилогию «Любовь вразнос» (2015) и «Развод по-французски» (2016) завоевали мировую популярность и положительные отзывы зрителей и критиков. Вторая часть «Три мушкетера: Миледи» должна выйти в мировой прокат в декабре.

Съемки масштабного фильма «Три мушкетера: Д’Артаньян» проходили во Франции, среди примечательных локаций в кадре — Лувр, Дворец Фонтенбло, замок Форт-ла-Латт и город Сен-Жермен-ан-Ле. Во время съемок было использовано более двух тысяч костюмов, 650 лошадей и девять тысяч актеров массовки.

Роли в фильме исполнили Франсуа Сивиль («Поменяться местами»), Венсан Кассель («Ненависть»), Ромен Дюрис («Убойный монтаж»), Пио Мармай («Событие»), Ева Грин («Страшные сказки»), Луи Гаррель («Мечтатели») и Вики Крипс («Призрачная нить»). Продюсер фильма — Дмитрий Рассам («Маленький принц»), основатель студии Chapter 2.

Фильм «Три мушкетера: Д’Артаньян» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

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