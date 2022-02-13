Фильм «Убить Босса» вышел в прокат на платформе Premier

Фильм «Убить босса» — это новый проект режиссера и сценариста Алексея Зотова и продюсера Айсурат Шамановой. Актуальность фильма подогревается и тем, что в нашем обществе представители всех социальных слоев: от продавцов в магазине, и до крупных менеджеров — страдают от токсичного поведения своего начальства.

В комедийной форме прекрасно обыгрывается история троих, уставших от абьюза персонажей: Ники (Мария Арнаут), Стаса (Романа Попова), и Темыча (Артема Шурцова). Они решают сделать себе пожалуй самый идеальный новогодний подарок – это устранение своих ненавистных и злобных боссов-абьюзеров, приносящих невероятные страдания не только им, но и многим другим своим подчиненным.

Объединившись в команду «супергероев», ребята понимают, что теперь должны действовать четко и слаженно, пусть и не имея опыта в подобных аферах. Неопытные, но полные жажды мести – наши герои выстраивают план своей спецоперации. У них всего один день. И всего одна попытка, к которой нужно идеально подготовиться. Но многое из запланированного точно не пойдет по плану. Какие приключения, комичные ситуации, и неожиданные повороты событий приготовил нам в фильме Алексей Зотов, и Айсурат Шаманова? Узнаете – посмотрев фильм. Только постарайтесь не увидеть в боссах героев своего собственного начальника!

В фильме также снялись: Вячеслав Манучаров, Дмитрий Куличков, Игорь Хрипунов, Мария Палей, Артем Башенин, Федор Лавров, Александр Обласов, и Дмитрий Ендальцев.

C 13 февраля фильм «Убить Босса» доступен в эксклюзивном доступе на платформе Premier.

С 13 марта планируется выпуск и на других платформах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.