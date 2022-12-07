Фильм в духе раннего Квентина Тарантино о похищении человека, где все пошло не по плану

Онлайн-кинотеатр KION сообщает об эксклюзивной премьере черной криминальной комедии «Пошумим!», участника программы «Русский след» Московского международного кинофестиваля. В главных ролях: Николас Д’Агосто («Мастера секса»), Джессика Ван («Американские истории ужасов») и Павел Лычников («Звездный путь»). Фильм о неудачниках, с треском проваливающих задание похитить человека, доступен для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Обаятельный Вульф выходит из тюрьмы под залог, за его свободу заплатил мафиозный босс Федор. В качестве благодарности Федор просит немногого: нужно кое-кого похитить. Ради миссии мужчина объединяется со своим старым другом Гусом и его знакомыми: набожным Элиотом и его слабослышащим дедушкой, ветераном Вьетнама.

Параллельно с этим следователь Харпер снова ссорится с шефом. Недавно ее напарника убили, она вышла на след босса мелких наркодилеров, но ей запрещают действовать в одиночку. Отдохнуть от суеты женщине помогает ее близкий друг Вульф, приехавший к ней вечером в гости, пока его друзья занимаются всей грязной работой.

Фильм «Пошумим!» снят в лучших традициях современного криминального кино, он напоминает ранние шедевры Квентина Тарантино («Бешеные псы») и Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола»). Основное действие картины разворачивается в одной локации, в доме Элиота, где преступники-неудачники пытаются разобраться с украденным человеком.

Роли исполнили: Джаред Абрахамсон («Путешественники»), Гойя Роблз («Достать коротышку»), Николас Д’Агосто («Мастера секса»), Джессика Ван («Американские истории ужасов»), Уильям Найт («Голливуд») и Павел Лычников («Звездный путь»).

«Пошумим!» — второй полнометражный фильм Брайана Уоткинса и дебют Дмитрия Головина в большом кино. Их проект участвовал в нескольких международных кинофестивалях: Независимый Каннский кинофестиваль (приз жюри), Международный Гонконгский кинофестиваль (также приз жюри), Московский Международный кинофестиваль (внеконкурсная программа «Русский след»).

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