Фильм «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой вышел в широкий российский прокат. Главные роли в самом вдохновляющем фильме этой осени исполнили Сергей Новосад («Трудные подростки»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов и другие. Производство – «Окапи продакшн». Прокатчик фильма – кинокомпания «Наше кино».

В центре сюжета выпускник педагогического института Саша Макаров, который мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики – наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека – подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира…

Съемки фильма проходили в 2022 году двумя блоками. Первый зимний блок прошел в феврале в Пскове. Основной локацией стала старейшее в России учебное заведение — псковская школа №1. В разные годы именно здесь учились такое выдающиеся люди, как создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин. Второй блок съемок прошел летом того же года в Москве, Пскове и Санкт-Петербурге.

Режиссер фильма Ольга Акатьева о создании фильма: «“Я делаю шаг” – особенная для меня картина. Я выросла в учительской семьей и, так получилось, единственная отбилась от коллектива. Мои дедушка и бабушка, мама, тети и дяди, родные сестры – учителя. Я не продолжила семейную традицию, но наконец-то, воплотила свою мечту: сняла фильм об этой профессии. О том, как важно найти свое признание, и какую роль наставник играет в жизни каждого из нас».

В фильме много дебютантов. Так, для актрисы Миланы Бру — выпускницы Московской театральной школы Олега Табакова — участие в проекте — дебютная работа в полнометражном кино. Первые пробы принесли Милане одну из главных ролей. Ее героиня вместе с персонажем Сергея Новосада мечтает о работе в престижной школе и ради этой цели готова на все, вплоть до предательства дорогого человека. Еще одним дебютом в проекте стало участие актрисы Екатерины Коротковой — выпускницы Российского института театрального искусства (ГИТИС), а также участницы шоу «Голос 7» на Первом канале. В фильме Екатерина исполнила роль секретаря директора школы, которую, в свою очередь, сыграла блистательная Мария Аронова.

Для исполнителя главной роли Сергея Новосада участие в картине также дебют в большом кино. Ему пришлось проходить многочисленные индивидуальные и парные пробы, прежде чем он был утвержден на роль.

«Фильм “Я делаю шаг” очень важная для меня история, – рассказывает актер фильма Сергей Новосад. – Главный герой Саша Макаров, считает, что он не такой, как все. И в фильме мы видим его непростой и длинный путь к принятию себя, пониманию того, что дислексия – не недуг, а его уникальная особенность».

Кроме того, из 20-ти девятиклассников 17 человек дебютировали в большом кино, в том числе исполнительницы главных детских ролей: Алина Кастырина и Василиса Суюнова (участница проекта «Голос. Дети»). Режиссер Ольга Акатьева отсмотрела более 300 человек прежде, чем утвердить ребят на роли в фильме.

Интересно, что «Я делаю шаг» — четвертая совместная работа режиссера Ольги Акатьевой с оператором Антоном Зенковичем и художником по костюмам Анной Хрусталевой после фильмов «Соври мне правду» и 2 сезонов сериала «Предпоследняя инстанция». А также пятый совместный проект режиссера с продюсером Татьяной Трениной и кастинг-директором Натальей Удачиной.

Вся музыка в фильме оригинальная и написана композитором Сергеем Лураном. Она звучит в исполнении симфонического оркестра Tchaikovsky orchestra. Это пятая совместная работа режиссера и композитора. Оба дебютировали с фильмом «Соври мне правду».

Одну из ролей в фильме исполнила Равшана Куркова. По словам актрисы, вера в себя способна победить любое предубеждение: «Главный посыл фильма для меня – упорство, вера в себя и доброта победят любое предубеждение. Искреннее желание, чистое сердце и трудолюбие способны преодолеть любые препятствия на пути героя».

Сценарий фильма написала Мария Суворова, выпускница ВГИК. В 2020 году ее работа на тему популяризации профессии учителя стала абсолютным победителем Всероссийского конкурса киносценариев Министерства просвещения РФ.

«Для меня, фильм “Я делаю шаг”, не только о любви, добре и выборе, но и о принятии себя, со всеми изломами. Страх и неуверенность в себе загоняют порой нас в ловушки, из которых трудно выбираться. В такой ловушке и оказались главные герои фильма», - рассказывает актриса фильма Анастасия Талызина.

Картина снята при финансовой поддержке Министерства культуры России, организационной поддержке Администрации Псковской области.

Всероссийская премьера фильма «Я делаю шаг» состоялась в рамках Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» им. В.С. Ланового, который ежегодно проходит в лагере «Артек». По результатам самого большого в мире детского жюри картина победила в номинации «Самый мудрый фильм», а исполнитель главной роли Сергей Новосад получил специальный приз от малого детского жюри «За трогательное исполнение главной роли».

Также фильм открыл IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове и был показан на форуме «Новая философия воспитания» в Сочи.

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