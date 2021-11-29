Фильмы для незрячих людей становятся частью культурной афиши Москвы

Благодаря проекту благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и «Художественного» кинокартины с тифлокомментированием постоянно в повестке кинотеатра.

Первыми увидеть киноленту Ридли Скотта «Последняя дуэль» в сопровождении профессиональных лаконичных комментариев, описывающих происходящие в фильме действия, смогли участники программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».

Перед началом кинопоказа тифлокомментатор высшей категории Янина Исаичкина в паре с профессиональным экскурсоводом провела незрячих посетителей по зданию кинотеатра — памятнику культурного наследия. Специалисты рассказали об архитектуре и сохранившемся декоре здания, поведали подробности из его истории, а также поделились деталями процесса реставрации.

«Фонд «Искусство, наука и спорт» активно и системно развивает тифлокомментирование в театрах, делая их доступными для незрячих и слабовидящих людей. Учитывая, что сейчас время визуального контента, очевидно, что кино также должно быть адаптировано для этой категории людей. Незрячий человек — это не диагноз или словосочетание, это прежде всего человек, член семьи, друг, который должен иметь возможность проведения совместного досуга с родными и близкими. Создавая необходимые условия в культурно-досуговой сфере, реализуя проекты в рамках программы «Особый взгляд», мы пытаемся наполнить и разнообразить мир незрячих в нашей стране», — рассказывает директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

Фильмы, которые могут посетить люди с ограничениями по зрению, не выделены в отдельные сеансы. Это обычные показы по расписанию, к которым можно присоединиться, благодаря тифлокомментариям, лаконичным описаниям предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему или слабовидящему без специальных словесных пояснений. В афише кинотеатра их можно определить по специальным отметкам «ТИФЛО». Таким образом каждый посетитель может приобрести билет на удобный для него сеанс.

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