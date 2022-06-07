Фильмы Станислава Говорухина впервые представят в KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере фильмов советского и российского актера и режиссера Станислава Говорухина. Кинокартины «Благословите женщину», «Не хлебом единым», «Артистка», «В стиле jazz» и «Weekend» со Светланой Ходченковой, Инной Чуриковой, Александром Балуевым, Марией Ароновой будут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 10 июня. Это официальный цифровой релиз этих фильмов — ранее их не было ни на одной из платформ.

Из фильма «Артистка»

Из фильма «Уик-энд»

Станислав Говорухин — автор, любимый многими поколениями зрителей не только в России, но и в мире. В разные годы его картины стабильно собирали миллионы зрителей в залах кинотеатров. Народные хиты Говорухина — «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя» и «Ворошиловский стрелок» — пересматривают и сегодня.

Картины 2000-х пользовались не меньшим успехом. В позднем творчестве Говорухин неизменно говорит о вечных темах — любви и смерти, жизни в тяжелых условиях, личностном кризисе. Режиссер в сценариях по традиции опирается на литературный первоисточник. «Благословите женщину», например, история любви по мотивам повести Ирины Грековой «Хозяйка гостиницы». «Не хлебом единым» — экранизация одноименного романа Владимира Дудинцева. «В стиле jazz» — экранизация пьесы Ксении Степанычевой, а «Weekend» — детективный нуар по мотивам романа Ноэля Калефа «Лифт на эшафот».

Роли в поздних фильмах Станислава Говорухина исполнили его любимые актеры, с некоторыми из которых он работал и на ранних своих проектах. Это Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Инна Чурикова («Благословите женщину»), Михаил Елисеев, Виктор Сухоруков, Алексей Петренко («Не хлебом единым»), Евгения Добровольская, Мария Аронова, Юрий Степанов, Дмитрий Певцов, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук, Юлия Ауг («Артистка»), Михал Жебровский, Аглая Шиловская, Елена Яковлева, Федор Добронравов («В стиле jazz»), а также Максим Матвеев, Екатерина Гусева и Александр Домогаров («Weekend»).

Из фильма «В стиле jazz»

Из фильма «Не хлебом единым»

Картины Говорухина получили и профессиональное признание — их отмечали на различных фестивалях и премиях. «Благословите женщину» удостоился премии «Ника» за лучшую женскую роль второго плана (Инна Чурикова). «Не хлебом единым» увел с собой главный приз фестиваля российского кино «Окно в Европу» в Выборге. «Артистка» отмечена сразу тремя статуэтками «Золотого орла» — лучшая женская роль (Евгения Добровольская), лучшая женская роль второго плана (Мария Аронова ) и лучшая мужская роль второго плана (Александр Абдулов).

Увидеть фильмы Станислава Говорухина 2000-х можно с 10 июня в онлайн-кинотеатре KION.

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