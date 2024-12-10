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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Финал Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2024 посетили иностранные фильммейкеры

editor
By editor
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кинофестиваль журнала богема
Международный кинофестиваль Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2024. Фото: взято из личного архива АНО ВО ГИТР и ООО Москластер, Москва, 05.12.2024 г.

Мероприятия Международного кинофестиваля Журнала «Богема» проходили в течение всего 2024 г., в том числе на модных выставках: в Крокусе, Москва-Сити, Гостином Дворе, а также в г. Санкт-Петербург на неделе моды Neva Fashion Week. Кинофестиваль выделяется свои особым отношением к индустрии моды.

На Кинофестиваль через платформу Filmfreewayпришло 516 заявок из Франции, США, Ирана, стран БРИКС (Китая, Индии) и др. стран. В лонг-лист попали 147 фильмов, шорт-лист – 44, лауреатов избрали в 43 номинациях (некоторые фильмы были выбраны неоднократно).

У кинофестиваля сформированы Жюри и Экспертный совет. Председателем жюри является советский кинорежиссер Хотиненко Владимир Иванович, а в почётные члены жюри входит всеми любимая советская актриса – Людмила Алексеевна Чурсина, которая специально для участников записала видеообращение.

Журнал «Богема» следуя трендам камерных красивых событий выбрал для церемонии награждения и финала кинозал профильного ВУЗа – Института кино и телевидения (ГИТР), который отметил юбилей – 30 лет в этом году.

Ведущими финала стали члены жюри кинофестиваля: главный редактор Журнала «Богема», член жюри Ювелирной недели моды Estet Fashion Week 2024 – Ананишнев Владислав, Наталия Зотова – телеведущая ведущая Конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт», обладатель Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards 2022, а также студент-продюсер ГИТРа Илья Резник (внук Ильи Резника).

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