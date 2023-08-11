Финал международного проекта «Пламенные сердца-2023» завершится грандиозным шоу в Новом Манеже

15 августа в Москве на сцене Открытого театрального пространства «Арт-платформа» состоится финал международного проекта «Пламенные сердца-2023». Ежегодный проект увенчается грандиозным музыкальным шоу, над созданием которого участники работали вместе с медийными наставниками под руководством режиссера Дмитрия Бикбаева. Специальные творческие мастер-классы для детей провели Светлана Сурганова, Андрей Мерзликин, Дмитрий Маликов, Лина Арифулина, Мариам Мерабова и другие деятели искусств в подготовке к премьере. Над созданием шоу трудились композиторы и постановщики, хореографы и опытные авторы, а также победители и участники Национального открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters».

«Кульминацией международного просветительского проекта для детей «Пламенные сердца-2023» станет премьера одноименного музыкального шоу. Специальные номера индивидуально созданные для каждого участника, позволят отразить уникальность юных артистов и продемонстрировать их таланты. Зрелищное шоу расскажет реальные истории о подвигах героев МЧС России, о настоящих героях нашего времени, неустанно спасающих жизни людей. В режиме реального времени будет вестись голосование зрителей, которые отдадут свои сердца победителю», — поясняет Дмитрий Бикбаев, автор идеи и режиссер-постановщик финального шоу проекта, руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа» Департамента культуры г. Москвы.

Дети из разных стран в возрасте от 12 до 17 лет в течение двух недель проходили образовательную программу, которая включала в себя не только творческие занятия по вокалу, хореографии, актерскому мастерству и встречи со медийными персонами. Так ребята посетили музеи, театры, концерты, оказались на экскурсии в Школе-студии МХАТ и прошли мастер-класс от именитых педагогов, посетили музей имени Пушкина, закулисье Московского Урбанистического форума, пообщались с режиссером ярких масштабных событий Марией Бабкиной. Не оставил равнодушными участников мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», после которого состоялось живое обсуждение с актерами, затем участники отправились в музыкальную академию продюсера Игоря Матвиенко «М.А.М.А», где прошла встреча с молодым певцом и музыкальным продюсером Сашей Лавером.

Более полутора тысяч детей поборолись за уникальную возможность стать частью масштабного шоу и только 30 финалистов из России, Армении, Беларуси, Кении, Турции, Узбекистана, ЮАР предстанут перед зрителями на сцене Нового Манежа.

«Для меня всегда большая радость работать с юными талантами, особенно с подростками, когда они осознанно и по своей воле подходят к занятиям. Ребятам из «Пламенных сердец» еще до нашей первой встречи я задал домашнюю работу, чтобы не только увидеть впоследствии уровень их мастерства, но и понять насколько они замотивированы на постоянную работу над собой. Результат меня приятно порадовал. Желаю всем начинающим артистам усердия, настойчивости и творческой удачи», — комментирует Дмитрий Маликов, народный артист России, певец, композитор.

На память у участников и зрителей останется восемь ярких и эмоциональных серий видеодневников, в которых показан весь творческий путь проекта от кастингов до финального шоу.

«Считаю, что это большая удача для начинающего артиста - принимать участие в таком проекте. Ведь он дает детям возможность воспринимать чужой опыт и делиться своим. Я не имею ввиду взрослых - артистов, наставников, постановщиков, которые уже достигли определенных профессиональных высот. Не менее ценно, что дети, которые растут в разных условиях и разных странах, могут вынести из простого ежедневного взаимодействия друг с другом. По итогу для кого-то этот опыт окажется даже более важным, чем победа», — Андрей Мерзликин, российский актер театра и кино, кинорежиссер.

Трансляция шоу будет доступна на ресурсах Российского общества «Знание» 15 августа в 16:00.

Проект проводится по инициативе действующих сотрудников МЧС России при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

Генеральный партнер проекта — Российское общество «Знание». Генеральный информационный партнер — социальная сеть «Вконтакте». Партнеры — проект «Школа Росатома», программа «Территория культуры Росатома», «Русатом — международная сеть», Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура», Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters», Школа-студия МХАТ, Московский продюсерский центр, социально-образовательный проект Дмитрия Маликова «Уроки музыки». Оператор проекта — Открытое театральное пространство «Арт-платформа».

Трансляция шоу будет доступна на ресурсах Российского общества «Знание».

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