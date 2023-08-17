Финалист первого потока образовательного проекта «Институт оперы» стал солистом Нижегородского оперного театра

Тенор Роман Мамалимов (Уфа), который в прошлом году вышел в финал «Института оперы», уже приступил к первым репетициям в Нижегородском оперном театре.

На прослушивание певца пригласили после того, как услышали его выступление на гала-концерте проекта в Зарядье.

В скором времени его можно будет услышать в партии Ленского в опере «"Евгений Онегин» П.И. Чайковского.

Напомним, образовательный проект Арт-агентства «Премьер» для оперных певцов со всей страны «Институт оперы», который во второй раз поддержал Президентский фонд культурных инициатив, предоставляет возможность повышения профессиональной подготовки в онлайн-формате всем одаренным оперным певцам из регионов Российской Федерации. Он также направлен на выявление и поддержку наиболее талантливых вокалистов.

В числе педагогов проекта – Заслуженная артистка России Марина Мещерякова; Заслуженная артистка России, солистка Большого Театра Агунда Кулаева; солистка Метрополитен-опера Любовь Петрова; солист Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова Хачатур Бадалян, лауреат международного конкурса хоровых дирижеров имени В.С. Попова, художественный руководитель и дирижёр хора «St. Pimen Choir» Георг Вивдич; выпускник Conservatoire de musique de Toulouse во Франции и Московской государственной Консерватории им. П.И. Чайковского Юго Мартен; филолог, переводчик Дарья Арсентьева и другие.

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