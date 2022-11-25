Финник возвращается и становится главным домовым телеканала СТС

23 ноября группа компаний «Рики» и телеканал СТС объявили о начале сотрудничества по проекту «Финник». Персонаж одноименного полнометражного фильма официально становится домовым телеканала и будет задействован в его айдентике. Кроме того, зрителей ждет долгожданная премьера сериала «Детектив Финник» - продолжение приключений домового и его друзей.

ГК «Рики» и СТС заключили партнерское соглашение, согласно которому домовой Финник – персонаж одноименного полнометражного анимационного фильма официально становится домовым телеканала и, в дальнейшем будет интегрирован в ID-ролики и межпрограммные заставки. Кроме того, зрителей ждет премьера – сериал «Детектив Финник», который расскажет о новых приключениях домового и его друзей в городе Берге.

Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».

«Еще в процессе создания полного метра, мы уже понимали, что Финника ждет долгий путь и история не должна закончиться титрами. Да и фанаты нашего домового нам бы просто этого не позволили. Ведь, шоу должно продолжаться. И теперь Финник обрел не только новый и уютный дом на телеканале СТС, но и друзей, всех зрителей. Бытует мнение, что там, где живет домовой, всегда царит уют и благополучие. Я думаю, что это отличный бонус, в дополнение к невероятно увлекательному сериалу, в котором зрители оценят потрясающее качество картинки, забавные отсылки, и сюрпризы, о которых мы расскажем чуть позже».

Наталия Абрамочкина, исполнительный директор, директор по маркетингу канала СТС: «Мы рады появлению на канале такого обаятельного домового, который отвечает главным ценностям СТС и хорошо знаком нашей семейной аудитории. С декабря он начинает полноценную жизнь в эфире и будет не только подогревать интерес к премьере сериала, но и создавать новогоднее настроение».

Сериал «Детектив Финник» стартует уже в декабре текущего года. Всего будет произведено 26 серий по 7 минут. По заявлению создателей, качество и уровень исполнения идентичен полнометражному фильму.

Дарья Давыдова, Генеральный директор Студии Компьютерной Анимации «Петербург».

«Мы постарались сохранить в сериале уровень качества полного метра, чтобы зритель смог вернуться именно в тот незабываемый мир, который он увидел в полнометражном фильме. Благодаря высокой проработанности текстур, художественному свету в кадре и реалистичным спецэффектам, каждый эпизод «Детектива Финника» смотрится очень цельно. С одной стороны, это несложная задача, так как фильм уже был сделан, но, с другой, поскольку в сериале мы познакомимся с новыми неизведанными уголками города Берга - непростая. Поэтому для сохранения визуального качества проекта, и при этом учесть рамки сериального бюджета, творческой и технической командой студии была разработана система и нормы адаптации проекта».

Кроме того, на СТС будет показан и сам полнометражный фильм «Финник», чтобы напомнить зрителям с чего начиналась история домового, отважной девочки Кристины и жителей Берга.

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