FIRAYA: «В каждой моей песне есть отражение меня и «Заново» – не исключение»

FIRAYA — молодая артистка, автор и исполнитель. Каждая её песня — это искренний разговор и возможность донести до слушателей то, что порой трудно выразить словами.

– FIRAYA, привет! Совсем недавно у тебя вышла песня «Заново». Расскажи, что вдохновило тебя на её создание?

– Привет! Эта песня очень личная для меня. В ней я пою о своих переживаниях и жизненной ситуации, делясь своими эмоциями и внутренним состоянием. «Заново» — это, своего рода, откровение, в котором я выражаю свои чувства и мысли.

– Как создавался трек? Были ли какие-то запоминающиеся моменты или неожиданные истории?

– Работа над треком проходила в команде с невероятно талантливыми ребятами — Ромой и Димой. С ними было очень интересно и я многому научилась в процессе. Один из самых забавных моментов произошел, когда мы сделали небольшой перерыв после долгого рабочего дня. Я подошла к микрофону, чтобы записать финальный припев и вдруг выдала фразу «перррррвый день и я…». Мы все просто расхохотались! Ребята решили пошутить и вставили эту фразу с моей буксующей «ррррр» в финал песни. В итоге мы решили оставить её, как легкую изюминку, которая добавляет нотку юмора.

– Есть ли в песне «Заново» твои личные истории и переживания, которыми ты бы хотела поделиться с аудиторией? Что ты хотела донести до слушателей?

– Безусловно, в каждой моей песне есть отражение меня и «Заново» — не исключение. Она описывает период моей жизни, когда для того, чтобы сделать квантовый скачок и изменить свою жизнь к лучшему, нужно рискнуть и сделать шаг в неизвестность. Я хочу, чтобы те, кто сейчас переживает трудные времена, услышав эту песню, поняли, что они не одни. Порой, отпустив то, за что держался долгие годы, можно обрести свободу и начать жить настоящей жизнью — той, о которой даже не мечтал.

– Расскажи немного о себе: ты с самого детства видела себя на сцене или какое-то событие повлияло на твое становление как артиста?

– Я пою с раннего детства и стою на сцене с пяти лет. В юности у меня было много разных мечтаний: я хотела стать стюардессой, учителем или актрисой. Однако, о карьере певицы никогда не мечтала. Осознанное желание заниматься музыкой пришло ко мне относительно недавно — несколько лет назад. Это связано с определёнными событиями в моей жизни, о которых пока не готова рассказывать.

– Есть ли кто-то, кем ты музыкально вдохновляешься? Если да, то кто это и почему?

– Да, меня вдохновляют мировые вокальные дивы — Марайя Керри, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Лорин Хилл, Ким Баррелл и Бобби Макферрин. Я считаю их эталонами джазовой, соул и госпел музыки. Их творчество вдохновляет меня стремиться к совершенству.

– Чем ты занималась до того, как стать певицей? Какие навыки ты «взяла с собой» на сцену и в творчество?

– Пение всегда было частью моей жизни. Однако, я также получила психолого-педагогическое образование, которое помогло мне преодолеть трудности после потери голоса. Во время учёбы я нашла ответы на многие свои вопросы и смогла лучше понять себя.

– Как ты относишься к критике? Прислушиваешься к мнению окружающих о своем творчестве? Можешь дать совет, как легче относиться к критике?

– Как любому человеку, мне приятно получать комплименты и положительные отзывы. Однако, я понимаю, что угодить всем невозможно. Я прислушиваюсь к мнению своей команды. Когда-то я услышала интересное сравнение: даже у звуков природы на YouTube среди миллионов лайков, есть сотни тысяч дизлайков. Это стало для меня хорошим напоминанием о том, что всем угодить невозможно.

– Считаешь ли ты, что на текущий момент в нашей стране достаточно высокая конкуренция среди музыкантов?

– В нашей стране, действительно, много талантливых музыкантов — как вокалистов, так и инструменталистов. К сожалению, некоторые из них остаются незамеченными, в то время как другим удается донести своё творчество до широкой аудитории и покорить сердца слушателей.

– Есть ли у тебя в планах сотрудничество с другими артистами? Может быть нас ждет совместный трек с кем-то в ближайшие месяцы? Или может быть мы сможем увидеть тебя в каких-то проектах?

– Да, я, действительно, планирую сотрудничество с другими артистами. Это всегда вдохновляющий и захватывающий процесс — обмениваться идеями и создавать что-то новое вместе. Однако на данный момент все детали мы держим в секрете. Не могу дождаться момента, когда смогу поделиться новыми проектами с вами!