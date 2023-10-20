Мирослава Фльорчак (Россия – Польша) – оперная и концертно-камерная певица, лауреат международных конкурсов.

Oкончила Музыкальную Академию им. Ф. Шопена в Варшаве (2009) и стажировку в Центре оперного пения Галины Вишневской (2013). Как артистка оперы раскрылась в сотрудничестве с музыкальным театром «Рома» и «Театром на Воле» им. Т. Ломницкого (Варшава, Польша), а также в сотрудничестве с Челябинским Государственным академическим театром оперы и балета имени М. И. Глинки, где в 2012 году дебютировала в опере «Жизнь за царя» М. Глинки в партии Антониды. Камерные программы и выступления певицы проходят в Концертном зале Варшавского музыкального университета им. Ф. Шопена, Концертном зале Польского радио, Еленёгурскей филармонии, Дворце Шустра (Польша); Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Российском Национальном музее музыки, Зеркальном зале Государственного института искусствознания, Государственном музее-заповеднике «Царицыно», Мемориальной квартире С. Рихтера и многих других. Обладает широким репертуаром, охватывающим период от эпохи барокко до XXI века; является исполнителем ряда мировых и российских премьер камерно-вокальных сочинений. Успешно сочетает активную концертную деятельность и преподавательскую работу; уделяет большое внимание просветительской деятельности и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

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