Музей Николая Островского приглашает погрузиться в историю танца, который будоражил умы прогрессивной молодежи начала XX века. Среди экспонатов выставки представлены пластинки из личной коллекции одного из самых известных советских писателей, великолепные визуальные образы Фокстрота, созданные Борисом Эрдманом, а также документы и артефакты времени, рассказывающие о непростом пути фокстрота в Советском союзе.

Имя писателя Николая Островского у многих людей ассоциируется с борьбой за коммунистические идеалы против буржуазных устоев. Советскому гражданину должно быть чуждо все, что воспевает «Буржуазный Запад». Тем удивительнее, что в коллекции любимых граммофонных пластинок писателя оказалось много музыки, под которую танцевали танго, уанстеп и фокстрот.

Последний танец, вероятно, особенно полюбился Николаю Островскому. В его коллекции присутствуют песни «Западный холм», «Нинон», «Скажи, что у тебя на сердце?». Все они являются мелодиями для фокстрота – американского танца, пришедшего на территорию СССР во время проведения Новой экономической политики. Он вызывал большой интерес у представителей искусства и служил источником вдохновения не только для сценических, но и для поэтических произведений.

Постепенно любовь к западной музыке начала ставить под сомнение моральный облик советской молодежи. В 1923 году в прессе развернулась пропагандистская кампания против фокстрота. Её итогом стало постановление Главреперткома, которое запретило исполнение американских танцев на эстраде и в советских учреждениях.

Наличие пластинок с композициями для фокстрота в коллекции Николая Островского – удивительный факт из биографии писателя, который по-новому раскрывает нам его личность и разносторонние интересы.

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