Фольклорный центр «Москва» представляет концерт J.Seven

8 марта Фольклорный центр «Москва» приглашает на концерт J.Seven .

Его музыка лечит души, на концерте вы погрузитесь в атмосферу эйфории, будете наслаждаться красотой звучания самого романтичного инструмента, который говорит и поёт в руках этого уникального артиста, чувствуя и переживая эмоции добра, любви и романтики, До встречи на концертных площадках страны.

Концерты романтической саксофонной музыки золотая коллекция мировых шедевров – это НЕ джаз. Это музыка любви!

Подробности и билеты по ранее предложенной ссылке.

«J.Seven – музыкант мультиинструменталист, который помимо владения саксофоном, являющегося его «приоритетным» инструментом, также играет на испанской гитаре, блок-флейте и барабанах. В отличие от многих музыкантов, J.Seven, отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал, танцует и даже прыгает вовремя игры на саксофоне и общается со зрителем» – JazzMap.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.