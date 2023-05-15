Фольклорный центр «Москва» представляет спектакль «Хождение за три моря»

18 мая Фольклорный центр «Москва» представляет спектакль по пьесе Андрея Ястребова и режиссера Антона Непомнящего «Хождение за три моря».

Человек, который своей доблестью, умом, образованием, поражал сердца народов встречавшихся ему на пути, человека ценою своей жизни остановившего войну между враждующими царствами тем самым оставив на века, среди спасенных им людей, память о простом русском путешественнике, для которого честь, любовь, вера и мир без войны стояли на первом месте и ради которых Афанасий Никитин готов был пожертвовать своей жизнью.

Лихо закрученный, детективный сюжет спектакля, наполненный неожиданными поворотами, музыкальными и пластическими номерами, не даёт зрителю ни на секунду отвлечься от событий происходящих на сцене, увлекая и погружая его в удивительный мир древнего мира 15 века!

В ролях:

Афанасий Никитин - Виктор Логинов;

Принцесса Арминия - Мария Гуськова;

Индийский Шах - Андрей Школдыченко;

Саид - Григорий Данцигер;

Суньцзы - Павел Стукалов;

Великий Князь - Дмитрий Костяев.

Автор пьесы - Андрей Ястребов. Режиссёр постановщик - Антон Непомнящий. Художник постановщик - Полина Харитонова. Хореограф постановщик - Виктория Гончарова. Музыкальное оформление - заслуженный артист России Валерий Петров. Видеопроекция - Владимир Алексеев. Помощник режиссёра - Анастасия Мельникова и Юлия Гончарова.

Продолжительность: 2 часа с антрактом. Подробности и билеты по ссылке.

12+

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