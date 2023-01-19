Фольклорный центр «Москва» приглашает на спектакль «Бешеные деньги»

Лёгкая, смешная, наполненная искрометным юмором комедия, которая заставляет зрителя смеяться над текстом великого русского драматурга, предлагает поразмышлять о том, что на самом деле является истинными ценностями в жизни. Все, затронутое в комедии, является актуальным по сей день. Деньги и обман до сих пор часто управляют миром, таким образом, мораль произведений Островского воздействует на читателя любого времени.

Захватывающий сюжет, сыгранный лучшими драматическими артистами Москвы, не оставит равнодушным как искушённого театрала, так и молодого зрителя, возможно, впервые решившегося прикоснуться к волшебной магии театра.

В спектакле принимают участие ведущие артисты московских театров: Народная Артистка РФ Людмила Титова, Леонид Громов, Григорий Данцигер, Дмитрий Костяев, Маруся Бережная, Павел Стукалов, Эмиль Салес. Режиссер-постановщик - Антон Непомнящий. Художник-постановщик - Полина Харитонова. Музыкальное оформление - Заслуженный Артист России Валерий Петров . Видеопроекция - Владимир Алексеев. Помощник режиссера - Юлия Гончарова, Анастасия Мельникова.

Продолжительность спектакля 2 часа с антрактом.

Когда?

27 января 2023 года. Пятница, начало в 19:00.

4 февраля 2023 года. Суббота, начало в 19:00.

Где?

Фольклорный центр «Москва», подробности и билеты по ссылке .

18+

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