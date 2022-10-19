Фонд Александра Светакова «Свет» объявляет о старте всероссийского конкурса «Без исключения», направленного на развитие инклюзивной среды в музеях.

Благотворительный фонд Александра Светакова «Свет» начинает прием заявок на конкурс поддержки и развития успешных инклюзивных практик в музеях «Без исключения». Цель конкурса – обеспечить равные возможности для всех посетителей и преодолеть стигматизацию людей с инвалидностью.

Принять участие в конкурсе «Без исключения» и получить до трех миллионов рублей смогут государственные, муниципальные, частные, а также корпоративные, ведомственные и общественные музеи России.

«Сегодня многие музеи стремятся стать более открытыми и доступными для разных аудиторий: чтобы помочь им создавать и развивать свои инклюзивные программы, мы запустили конкурс «Без исключения». В прошлом году мы приглашали проекты государственных московских институций, теперь мы делаем следующий шаг и предлагаем принять участие в конкурсе как государственным, так и частным музеям», – прокомментировала Анна Скоробогатова, исполнительный директор фонда «Свет».

Благодаря поддержке фонда победители конкурса «Без исключения» смогут реализовать инклюзивные проекты в разных направлениях, например:

обучить сотрудников корректному взаимодействию с людьми с инвалидностью;

организовать инклюзивные творческие лаборатории, мероприятия, мастер-классы, образовательные программы и выставки;

приобрести, отремонтировать и настроить технические средства доступности, сделать универсальную навигацию;

заказать тактильные макеты, тифлокомментарии, разработать видеогиды с РЖЯ для постоянных экспозиций и временных выставок;

адаптировать контент на сайтах, в социальных сетях и других информационных ресурсах;

создать гайды по обеспечению доступности, провести инклюзивный аудит помещений и получить рекомендации по адаптации.

Особый акцент в фонде «Свет» делают на направлении исследований, а также на включении самих людей с инвалидностью в процесс проектирования: «Если у музея еще нет большого опыта в инклюзии, логично начать с изучения новых для него целевых аудиторий, с анализа пользовательского опыта посетителей, для которых музеи планируют делать свои программы. Очень важно поговорить с самими людьми с инвалидностью и узнать, что для них лучше. Так может получиться действительно востребованный качественный продукт».

В своей работе фонд «Свет» придерживается принципа «Ничего для нас без нас»: оценивать конкурсные заявки будут в том числе и независимые эксперты с инвалидностью, специализирующиеся на доступности культурной среды: руководитель организации глухих экскурсоводов «Жест в музее» Светлана Бобкова, руководитель проекта поддержки взрослых в спектре аутизма Autistic City Антонина Стейнберг, эксперт по созданию и адаптации доступных программ и услуг в учреждениях культуры Евгения Малышко, куратор программ доступности и инклюзии Дома культуры «ГЭС-2» Владислав Колесников. Также в состав жюри конкурса входят член Президиума Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) Динара Халикова, руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ им. А.С. Пушкина Евгения Киселёва, руководитель направления социальных инвестиций в Школе управления СКОЛКОВО Вероника Мисютина.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно на официальном сайте фонда. Заявки на конкурс «Без исключения» принимаются на грантовой площадке museum.fond-svet.ru до 14 ноября 2022 года. Итоги будут подведены в декабре 2022 года. Старт реализации проектов-победителей возможен с 1 февраля 2023 года.

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