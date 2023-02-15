Фонд «Большая Перемена» и издательство «РИПОЛ классик» приглашают принять участие в акции книгодарения!

14 февраля в десятках стран мира отмечается Международный день книгодарения, когда книги не только дарят друзьям и близким, но и передают любимые тома в библиотеки, детские дома и школы.

Вместе с издательством «РИПОЛ классик» фонд помощи сиротам «Большая Перемена» запускает благотворительную акцию в поддержку своих подопечных – выпускников детских домов и интернатов. Каждый, кто совершит пожертвование в пользу фонда с 14 по 20 февраля 2023 года, получит в подарок книгу, среди которых – произведения о науке, искусстве, а также художественная литература для детей и взрослых!

Подарок можно забрать из «Большой Перемены» в удобное время! Если возможности приехать в гости нет – выбранную книгу адресату доставит партнер фонда, курьерская служба СДЭК.

«Мы приглашаем вас погрузиться в удивительный мир чтения и помочь ребятам из «Большой Перемены» в подготовке к предстоящим экзаменам. Собранные в течение акции средства будут направлены на поддержку ребят с опытом сиротства, которым так необходимы дополнительные знания по общеобразовательным предметам», – рассказывает директор и учредитель фонда Ирина Рязанова.

Выбрать одну из понравившихся книг издательства можно на странице акции https://bigchange.ru/bookgift/. Например, освежить библиотеку новым изданием Л.Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" с иллюстрациями культового французского художника Бенжамена Лакомба или подарить себе "Исповедь, или Оля, Женя, Зоя" Антоши Чехонте – помните литературный псевдоним великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова? А может прочитать, что писал "Об искусстве» величайший художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

Дарите перемены и читайте о тех, кто меняет мир вместе с «РИПОЛ классик»!

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