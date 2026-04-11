Фонд Cosmoscow объявил победителей ежегодных программ

Победителями ежегодных программ Фонда Cosmoscow 2026 годы стали: Игорь Самолет — «Художник года», Филиал Третьяковской галереи в Самаре — «Музей года», Творческое сообщество МИРА (Суздаль) — «Институция года».

«Художник года» Cosmoscow 2026 — Игорь Самолет

Программа Фонда Cosmoscow «Художник года» нацелена на финансирование новых работ современных художников. Экспертный совет, состав которого ежегодно меняется, предлагает кандидатуры самых ярких по их мнению художников. Решающий выбор делает Попечительский совет Фонда Cosmoscow. Экспертный состав 2026 года: Екатерина Лапшина (коллекционер и со-основатель фонда «Новые коллекционеры»), Анзор Канкулов (журналист и руководитель направления «Мода» в НИУ ВШЭ, главред журнала Black Square), Полина Бондарева (основательница школы искусства Masters и пространства Masters.Dom), Софья Троценко (основательница ЦСИ «Винзавод») и Мария Калинина (куратор, исследователь и преподаватель предложила художников).

Художнику-победителю предоставляется возможность реализовать новый проект при финансовой поддержке Фонда. Проект будет представлен на ярмарке Cosmoscow, также работы «Художника года» лягут в основу визуального фирменного стиля выпуска.

Игорь Самолет — российский художник, родился в 1984 году в Котласе. Окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «графический дизайн» и Московскую школу фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Художник работает на границе медиумов фотографии и инсталляции.

Основная тема работ Игоря Самолета — человеческие отношения. Художника интересуют не поверхностные причины поступков его героев, но истинная природа их желаний. Длительная работа над проектами позволяет ему достичь необходимого уровня правдивости и открытости. В фокусе объектива Самолета — современная жизнь человека большая часть которой сегодня происходит онлайн.

Игорь Самолет, художник:

«Новости бывают хорошие и плохие в этот раз повезло, выпала хорошая. Было приятно и волнительно, странно и радостно, грустно и устало. Но над всем этим было точно очерченная возможность, создание новой работы, что может быть интересней и стрессовей?

Вот это? Или вот это? А может это? Перебирал я эскизы инсталляций, хотя меня еще даже не спросили. Но я отвлекся и Шипа выскочил в дверь, я побежал его искать на завод. Кыссссс кыссс кыс… Хочется искренне поблагодарить экспертный совет за выбор, команду Фонда Cosmoscow за поддержку и попечительский совет за внимание.

Кыссс — кыссс — кыс. Шипа ты где?».

«Музей года» Cosmoscow 2026 — Филиал Третьяковской галереи в Самаре

В основе программы — работа с музейными институциями: Фонд Cosmoscow содействует пополнению коллекций российских учреждений работами современных художников, переустройству и модернизации имеющихся собраний и реставрации объектов искусства. Кроме того, номинированный музей традиционно показывает на ярмарке специальный проект.

Третьяковская галерея в Самаре открылась в отреставрированном здании Фабрики-кухни в 2024 году — шедевре конструктивизма. Оно было спроектировано архитектором Екатериной Максимовой и построено в 1932 году. История Фабрики-кухни стала неотъемлемым контекстом многих проектов команды галереи. Архивные материалы и экспонаты времен Нарпита встроены в экспозицию, посвященную зданию и историям людей, работавших в нем, в проекте «Музей Фабрики-кухни». Открытие, что при Фабрике-кухне существовал огород, вдохновило музейную команду на создание проекта «Соседский огород», который объединил локальное сообщество по теме растениеводства, экологии и любви к искусству.

Третьяковская галерея в Самаре занимается выставочными, просветительскими и издательскими проектами, ведет обширную образовательную программу, выпускает собственную сувенирную продукцию. В музее открыты творческие мастерские, читальный зал, музейный магазин, кафе, резиденции для художников, есть зона отдыха и общественные пространства.

В 2024 году Третьяковская галерея в Самаре запустила программу арт-резиденции «Художник +». Основой ее концепции стал творческий диалог приглашенных художников со всей страны и самарских специалистов («Плюсов») из нехудожественной сферы. Программа получила широкий отклик среди профессионального сообщества, а Самара стала местом встречи для художников и горожан.

Михаил Савченко, директор филиала Третьяковской галереи в Самаре:

«Благодарим экспертный совет ярмарки Cosmoscow за столь высокую награду. Это невероятно почетно. Очень важно, что сейчас перед нами стоит новая задача — придумать, как мы можем представить себя, свою институцию, галерею, самарское искусство на площадке ярмарки. Это классная история, над которой мы сейчас размышляем и очень ею вдохновлены. Спасибо за этот шанс».

«Институция года» Cosmoscow 2026 — Творческое сообщество МИРА

Выбор некоммерческой арт-институции года осуществляет Попечительский совет Фонда Cosmoscow на основе списка претендентов, предложенного приглашенными экспертами. Победитель получает финансирование на реализацию проекта в рамках ярмарки.

Эксперты 2026 годы: Ольга Профатило (соосновательница галереи MYTH), Дмитрий Буткевич (искусствовед, арт-критик, куратор), Сергей Ковалевский (арт-директор музея «Площадь мира»), Екатерина и Андрей Теребенины (коллекционеры) и Ирина Горлова (искусствовед, куратор).

Творческое сообщество МИРА — некоммерческая культурная институция, центр современного искусства и культурного туризма в Суздале. Проект реализует инициативы в сфере перформативных искусств и музейно-выставочной деятельности, а также поддерживает творческие объединения режиссёров, актёров и художников через программы арт-резиденций.

МИРА выстраивает широкую сеть сотрудничества с художниками, кураторами, режиссерами, музыкантами, архитекторами, дизайнерами, исследователями, кинематографистами и учеными, формируя насыщенную культурную программу на нескольких площадках города.

МИРА создает пространство, в котором искусство становится частью повседневной жизни и способом осмысления современности, объединяя развитие горизонтальных связей, поиск новых художественных языков и бережное отношение к внутреннему, духовному опыту человека.

Евгения Казарновская, генеральный директор творческого сообщества МИРА:

«Творческое сообщество МИРА с самого начала задумывалось как живое пространство, где искусство соединяет, поддерживает и помогает услышать друг друга глубже. Эта награда для нас — знак того, что выбранная стратегия развития, которая включает открытость, междисциплинарность и поддержку новых художественных практик, действительно находит отклик в профессиональном сообществе».

