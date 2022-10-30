Фонд «Гольфстрим» проведет онлайн-дискуссию по инклюзии

Онлайн-дискуссия «Осмысление опыта реализации инклюзивной выставки «Искусство быть» в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» (Республика Татарстан) и практики реализации других инклюзивных проектов в культурных институциях» пройдет 8 ноября.

В мероприятии примут участие:

специалисты по развитию инклюзивной культуры;

сотрудники культурных институций;

люди с особыми потребностями, в том числе с опытом инвалидности.

Одна из актуальных тенденций современного мира – развитие инклюзивной культуры. За последние несколько десятилетий в мире реализовано множество инклюзивных проектов в самых разных сферах.

В России уровень инклюзивной культуры не столько высок, как в странах Европы и Америки. Однако по теме инклюзии существует большое количество научной и методической литературы, разработаны концепции построения инклюзивных проектов, некоторые процессы инклюзии закреплены Российским законодательством, количество инклюзивных проектов на территории Российской Федерации с каждым годом растет. Какой оказывается практика реализации современных инклюзивных проектов в России – центральная тема онлайн-дискуссии.

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим» реализует выставочный и образовательный инклюзивный проект «Искусство быть» с 2019 года. В музейных пространствах проходят выставки современного искусства, ориентированные на самую широкую аудиторию.

В процессе реализации проекта разные аудитории: художники, сотрудники музеев, арт-медиаторы, волонтеры, зрители. Последние участвуют в образовательных мероприятиях, посвященных принципам инклюзивной культуры. В 2022 году с 11 сентября по 13 ноября инклюзивная выставка «Искусство быть: запредельно близко» проходит в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» (Республика Татарстан).

В рамках онлайн-дискуссии предлагается проанализировать опыт реализации инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко» в Свияжске, а также задаться вопросами о потребностях осуществления инклюзивных проектов и практике их реализации в культурных институциях в целом.

Есть ли потребность в инклюзивных проектах в музеях? С какими сложностями сталкиваются учреждения и сообщества при реализации инклюзивных проектов? Какой опыт осуществления инклюзивных мероприятий можно считать удачным?

К дискуссии приглашаются сотрудники Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск», представители государственных и независимых культурных институций Республики Татарстан, специалисты по реализации инклюзивных проектов, представители общественных организаций, люди, имеющие опыт инвалидности, и посетители инклюзивных выставок.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Webinar. Для участия необходима регистрация. Участие бесплатное.

Участники дискуссии расскажут об инклюзии в их собственном понимании; поделятся выборкой гостей, в том числе об инклюзивных группах-посетителях; расскажут о собственных инклюзивных проектах, в том числе о самых сложных и самых удачных кейсах.

Приглашенные спикеры:

Елена Карташева – заместитель директора по научно-исследовательской работе Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск»;

Дарья Муратова – начальник отдела научно-методической работы Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль»;

Кирилл Маевский — программный директор Центра современной культуры «Смена»;

Артем Каменщиков – старший научный сотрудник экскурсионно-туристического отдела Национального музея Республики Татарстан;

и другие специалисты.

Ведущая круглого стола/фасилитатор — Анастасия Чекрыжова — сотрудница отдела специальных программ Третьяковской Галереи, член ICOM, выпускница магистерской программы «Кураторские исследования» факультета Свободных искусств и наук СПбГУ. Сфера интересов — образовательные практики для детей и подростков, партиципаторное искусство.

Приглашаем всех желающих присоединиться к дискуссии!

Дата и время: 8 ноября 2022 г., 12:00-14:00 (мск)

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