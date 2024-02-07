Фонд им. Миклухо-Маклая налаживает международные связи в Юго-Восточной Азии

6 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге в пресс-центре «Интерфакс Северо-Запад» состоялась пресс-конференция «Развитие научной дипломатии и международных связей Фондом им. Миклухо-Маклая», приуроченная к 300-летию Российской академии наук.

Именно в эти дни, 8 февраля (28 января, но старому стилю) 1724 года, по повелению Петра I была основана Петербургская академия наук. Символично, что 10 февраля в России отмечают день дипломата. Научная дипломатия как драйвер международных отношений стала центральной темой пресс-конференции в Интерфаксе.

В пресс-конференции приняли участие: Джек Симбу – заместитель департамента общественного развития и религии парламента государства Папуа - Новая Гвинея (дистанционно); Игорь Владимирович Бондарчук - начальник отдела по связям с международными организациями Управления информации и связям с международными организациями Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга; Аликбер Калабекович Аликберов – директор Института востоковедения Российской Академии наук; Николай Николаевич Миклухо-Маклай – руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения Российской академии наук, директор Фонда сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая.

С приветственным словом к участникам пресс-конференции обратился Николай Миклухо-Маклай, недавно вновь побывавший в Папуа – Новой Гвинее. Он поделился итогами работы Фонда и планами на ближайшие годы.

«Россия в настоящее время располагает обширным научным наследием, которое не теряет своей̆ значимости в наши дни, позволяя говорить о мирообразующем, цивилизационном вкладе российских ученых в историю развития знаний в масштабах всего человечества. Это является хорошим подспорьем для развития международных связей», – сказал Николай Николаевич.

Анализируя деятельность ученых РАН, реализовавших проекты при поддержке Фонда им. Миклухо-Маклая, можно подвести итоги активной работы за последние 7 лет, начиная с первой в новейшей истории России экспедиции, организованной Фондом им. Миклухо-Маклая в 2017 году. Помимо научных экспедиций стоит обратить внимание на активизацию многостороннего сотрудничества между Россией и Папуа – Новой Гвинеей. За прошедший период в России открыт новый Центр изучения Южно-Тихоокеанского региона в Институте востоковедения, создана Ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского региона, открыт Российский центр в столице ПНГ Порт-Морсби, успешно организован и проведен ряд научных конференций, деловые встречи с участием посольства РФ и премьер министра ПНГ Джона Марапе, упрощена процедура получения виз для россиян и налажен поток туристов в эту страну. В России реализуются образовательные и музейные проекты, выставки, создана серия документальных научно-популярных фильмов. Эта многосторонняя деятельность при поддержке Фонда им. Миклухо-Маклая продолжается и в новом 2024 году.

Игорь Владимирович Бондарчук высоко оценил отношения, установившиеся с Папуа - Новой Гвинеей в последние годы и рассказал о мероприятиях, прошедших в Санкт-Петербурге с 2020 года, среди которых: фестиваль «Дни Папуа - Новая Гвинея» в 2020 году; Международный симпозиум «Россия и Папуа-Новая Гвинея» в 2021 году, приуроченный к 45-летней годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами; ряд научно-практических конференций в рамках проекта «Россия в регионе Южных морей. Практика сохранения историко-культурного и научного наследия» в 2022 году

Господин Бондарчук зачитал приветственное письмо председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, члена Правительства Санкт-Петербурга Евгения Дмитриевича Григорьева, поблагодарившего Всероссийскую Ассоциацию исследователей Южно-Тихоокеанского региона, Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая, и лично Николая Николаевича Миклухо-Маклая за значительный вклад в популяризацию изучения данного региона.

Перед участниками пресс-конференции выступил Аликбер Калабекович Аликберов, рассказавший об истории изучения Папуа - Новой Гвинеи российскими учеными и работе Института востоковедения совместно с Фондом им. Миклухо-Маклая в этом регионе. Специалисты Института сегодня занимаются не только комплексным изучением Востока, но и экспертной поддержкой российского бизнеса, и научной дипломатией. «Необходимо изучать это регион, и мы будем оказывать всяческую поддержку Николаю Николаевичу. Ведь понимание – это доверие. А доверие – это основа взаимодействия, в том числе экономического», – уверен А. К. Аликберов.

Джек Симбу, присоединившийся к конференции по видеосвязи, рассказал о своем знакомстве с современным Миклухо-Маклаем и том, как жители Берега Маклая хранят память о Маклае старшем.

«Впервые я узнал о Маклае в деревне Бонгу, где я родился. Я спросил маму: “Кто такой Маклай?”. Она с испугом ответила: “Не называй этого имени, он - дух Луны (Карам Тамо), обладающий огромной силой молнии”. В 1971 году я был маленьким четырехлетним мальчиком, но я отчетливо помню, как в деревню Бонгу пришло российское научно-исследовательское судно.

Теперь, с появлением на Берегу Маклая Николая Миклухо-Маклая младшего, работа Маклая старшего в конце XIX века наполнилась новым смыслом. То, что младший Маклай жил с нашими людьми в Бонгу и Горенду и изучал наш образ жизни, заставило наших людей о многом задуматься.

Как представитель клана Гумбу в деревне Бонгу, я считаю своим долгом тесно сотрудничать с Маклаем младшим и Фондом Миклухо-Маклая, чтобы восстановить связь России с Папуа - Новой Гвинеей и укрепить наши отношения в новом веке.

Чтобы продолжить добрые исторические отношения между Россией и Бонгу на Берегу Маклая и в Папуа - Новой Гвинее, я зарегистрировал Фонд Michlouho Maclay Foundation PNG Inc. Мы нашли землю в Порт-Морсби, и сейчас правительство официально передает эту землю Michlouho Maklai PNG Inc в качестве штаб-квартиры», – рассказал журналистам в своем онлайн выступлении Джек Симбу.