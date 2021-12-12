Фонд In artibus представляет выставку  «Французский рисунок XVI–XX веков из коллекции Инны Баженовой» 

11 декабря Фонд In artibus представил выставку «Французский рисунок XVI–XX веков из коллекции Инны Баженовой» .

Жан Антуан Ватто. Голова ребенка. Около 1716 года. Бумага, итальянский карандаш, сангина, белый мел. 12,9х10,5 см

Жан–Оноре Фрагонар. Руджеро, держа гиппогрифа за поводья, приближается ко дворцу Альцины, следуя за двумя молодыми женщинами на единорогах (Лодовико Ариосто, Неистовый Роланд, VI, 72-75)

Оноре Домье. До слушания дела. Ок. 1868-70

Жорж Сера. Крестьянка, упирающаяся руками в землю. 1882

Эдгар Дега. После купания. Ок. 1903

Амедео Модильяни. Голова анфас. Ок. 1910-11

Андре Дерен. Обнаженная

Жан-Франсуа Милле. Крестьянка, жгущая траву

Рисунки показывают зрителю редко и ненадолго, это хрупкая и капризная техника. Постоянной экспозиции графики нет ни в одном музее. Она боится света, ей нужен особый температурный режим, особые условия экспонирования. Тем больше поводов посмотреть выставку «Французский рисунок ХVI–ХХ веков из коллекции Инны Баженовой» в фонде In artibus. Ее экспонаты, вероятнее всего, можно увидеть один раз в жизни.

Фонд продолжает серию, это третья выставка европейской графики из известного московского собрания. Здесь представлено более 100 работ французских художников разных эпох — от Ренессанса до модернизма. Организаторы выставки считают экспозицию достаточно репрезентативной, чтобы у зрителя сложилось представление об истории французского искусства с ее не самой известной, графической стороны.

Открывают ряд рисунки мастеров ХVI века, близких школе Фонтенбло — той культурной точке, где, собственно, и складывалось искусство Франции. Многих зрителей удивят свобода и пленэрная легкость рисунков Никола Пуссена — мэтра строгого классицизма. Рядом с ним пейзаж его современника, художника ХVII столетия Жака Калло, известного своими гротесками, покажется связанным классическим каноном.

ХVIII век представлен известнейшими именами: Антуан Ватто, Франсуа Буше и Жан Оноре Фрагонар, — в сознании зрителя они неразрывно связаны с понятием «рококо». На выставке можно увидеть, насколько несхожи друг с другом мощные индивидуальности этих «певцов галантного века».

Широко представлено и очень важное для французского искусства ХIХ столетие. В разделе, посвященном романтизму, «Львиная охота» зрелого Эжена Делакруа соседствует с великолепными рисунками друга его юности, гениального Теодора Жерико, чья жизнь прервалась трагически рано. Рисунки саркастичного Оноре Домье и уравновешенного Камиля Коро, крестьянки Франсуа Милле и пейзажи примкнувших к нему барбизонцев — это середина ХIХ века, канун разразившейся вскоре «революции пленэра». Герои этой революции — импрессионисты и постимпрессионисты — также представлены на выставке. Пейзажный рисунок Клода Моне, купальщицы Эдгара Дега соседствуют с острохарактерным женским силуэтом работы Анри де Тулуз-Лотрека и тремя рисунками Жоржа Сёра, чей вклад в историю искусства не ограничился изобретением пуантилизма — живописи, в которой цвета смешиваются оптически. Сёра-рисовальщик, известный гораздо меньшему кругу почитателей искусства, один из самых востребованных художников той эпохи. Его графика удивительно разнообразна, весь ряд ее возможностей — от плоскостного рисунка-знака до так называемого рисунка живописца, имитирующего третье измерение, — в творчестве художника представлен с одинаковым совершенством.

Череда французских модернистов включает имена и тех, кто прославился как живописец: Пьер Боннар, Альбер Марке, Андре Дерен, — и тех, кто своими рисунками известен не меньше, чем живописью: Одилон Редон, Анри Матисс и, наконец, Пабло Пикассо, который представлен на выставке рисунком к знаменитейшим «Авиньонским девицам» — первой картине кубизма.

Среди особых редкостей можно отметить рисунок художницы Жанны Эбютерн, трагической возлюбленной Амедео Модильяни. Ее творческое наследие крайне невелико, а рисунок представляет собой портрет прекрасного усталого Моди, дремлющего на кровати.

Наконец, один из главных хитов выставки — «Голова анфас», «африканский» рисунок самого Модильяни, побывавший недавно на крупных ретроспективах художника в Лилле (Франция) и Хельсинки (Финляндия). В Москве он экспонируется впервые.

Рисунки традиционно считаются вспомогательным продуктом творческого процесса, своего рода кухней художника, однако эта точка зрения постепенно перестает быть бесспорной. Фонд In artibus представляет рисунок как самостоятельную область искусства, а также как неотъемлемую часть обширной коллекции западноевропейской живописи и графики. Выставка дает зрителю уникальную возможность заглянуть на кухню не только художников, но и коллекционера.

Выставка завершит работу 6 марта 2022 года.

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