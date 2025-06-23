Фонд Инносоциум подписал ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

Социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум в рамках Петербургского международного экономического форума – 2025 подписал ряд соглашений с представителями российских государственных и региональных структур, просветительских и культурных объединений, а также бизнес-организаций.

Соглашения были подписаны с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, правительствами Ставропольского края и Республики Чувашия, руководством Республики Северная Осетия – Алания и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федеральным агентством по делам национальностей, АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи», институтом развития Кавказ.РФ, ФГБУ «Дом народов России», Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», АО «Телекомпания НТВ», ПАО «Банк ПСБ», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации».

«Подписание этих соглашений – важный шаг в укреплении партнерства между государством, бизнесом и культурными институтами. Вместе мы создаем основу для устойчивого развития креативных индустрий, сохранения национального культурного кода и поддержки социально значимых инициатив. Убеждена, объединение усилий позволит реализовать масштабные проекты, которые станут драйвером роста для регионов и всей страны», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Стороны отметили важность партнерских отношений и развития эффективного долгосрочного взаимодействия при реализации задач, обозначенных в документах о сотрудничестве. В частности, Фонд Инносоциум будет развивать проекты в сфере креативных индустрий и социальных инициатив совместно с Советом Федерации.

«Совет Федерации системно поддерживает народные художественные промыслы, креативные индустрии, поскольку они играют важную роль в сохранении российской идентичности и культурного кода. В контексте креативного сектора экономики „Душа России“ – это не просто символ, а реальная платформа для продвижения инновационных проектов, поддержки талантливых мастеров и дизайнеров и развития брендов, основанных на богатом культурном наследии нашей страны. Мы видим огромный потенциал в интеграции народных художественных промыслов в современные креативные индустрии, создавая уникальные продукты и услуги, востребованные как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – подчеркнула заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Инна Святенко.

Кроме того, будет налажено системное взаимодействие со Ставропольским краем, в том числе в части проведения различных мероприятий.

«У Ставропольского края накоплен богатый опыт сотрудничества с Фондом Росконгресс. В этом году в партнерстве мы организовали на Ставрополье проведение Кавказского инвестиционного форума. Он стал одним из крупнейших событий деловой жизни в России и мощным инструментом привлечения инвестиций на Ставрополье. Новое соглашение расширит наше сотрудничество и позволит совместно делать больше для развития края и нашей страны», – подчеркнул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Совместное развитие креативного кластера предполагает соглашение с Республикой Северная Осетия – Алания.

«Наша республика уже давно и довольно тесно сотрудничает с Фондом Росконгресс в рамках участия во многих крупных мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум и Кавказский инвестиционный форум, развиваем наши возможности в этом направлении, стремимся вписать регион в это общероссийское форумное пространство. Хочу подчеркнуть: Северная Осетия открыта, готова к плодотворному сотрудничеству. С этой целью мы наращиваем свой туристический потенциал, развиваем в том числе инфраструктуру с тем, чтобы сделать регион еще привлекательнее, и рассчитываем, что будем развиваться в этом направлении и дальше. К нам приезжают крупные корпорации, проводят у нас различного рода мероприятия, и мы намерены расширять эти возможности», – подчеркнул глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

Работа по популяризации культурного наследия народов России закреплена в трехстороннем соглашении с Республикой Чувашия и ПАО «Банк ПСБ».

«За каждым пунктом документа стоит наша общая работа, доверие и желание двигаться вперед. Это соглашение даст новый импульс развитию республики и поможет сделать Чувашию еще более заметной и привлекательной для ярких идей и проектов», – отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Для ПАО «Банк ПСБ» поддержка динамичного креативного сектора и инвестиции в проекты, сочетающие культурную аутентичность и экономическую эффективность, относится к стратегическим направлениям деятельности.

«Наши культурные традиции с их уникальным многообразием и самобытностью являются не только бесценным наследием, но и платформой для развития креативной экономики, выстраивания плодотворного сотрудничества с партнерами и привлечения инвестиций в экономику страны. Мы видим огромный потенциал в поддержке проектов, направленных на укрепление российской национальной идентичности. Сотрудничество с Росконгрессом и Чувашской Республикой позволит нам объединить ресурсы и накопленный опыт для поиска талантов, укрепления международных культурных связей и продвижения богатейших традиций как внутри страны, так и на международной арене», – заключила старший вице-президент, директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова.

Также было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с институтом развития Кавказ.РФ и ПАО «Банк ПСБ» о совместном продвижении креативных индустрий.

«Северный Кавказ с его богатым историческим и культурным наследием быстро меняется, трансформируясь в современный и технологичный макрорегион. Здесь формируется экосистема, в которой инвесторы, предприниматели, в том числе люди творческих профессий, смогут реализовать свои проекты в сфере креативных индустрий. Динамично развиваясь, она объединяет в себе культурное наследие Северного Кавказа и современные технологии, помогает создавать не только уникальные коллаборации и проекты, но и рабочие места для жителей региона. В марте 2025 года мы открыли новый курорт «Мамисон» в Северной Осетии-Алании. В рамках создания инфраструктуры здесь будет создана арт-резиденция, которая объединит талантливых художников, дизайнеров, музыкантов, представителей других творческих профессий. Мы выходим за рамки концепции традиционного всесезонного курорта и готовы делиться нашим опытом и компетенциями», – отметил первый заместитель генерального директора Кавказ.РФ Андрей Цемахович.

Поддержка молодых талантов в творческой сфере стала предметом соглашения с телекомпанией НТВ.

«Мы рады, что наш проект „Неизвестная Россия“ становится все более заметным и развивается. Телеканалу только 2 года, и его партнерами уже стали крупные экспертные сообщества. Оба проекта – „Неизвестная Россия“ телекомпании НТВ и „Душа России“ Фонда Инносоциум – направлены на поиск и развитие духовно-нравственных ценностей и ориентиров для нашего общества. Уверен, что наше сотрудничество поможет вывести телеканал „Неизвестная Россия“ и проект „Душа России“ на качественно новый уровень», – подчеркнул генеральный директор АО «Телекомпания НТВ» Алексей Земский.

Церемонии подписания прошли в павильоне «Душа России».