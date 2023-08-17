Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» открывает выставку «Небесная география, или Разбор полётов Андрея Филиппова»

В Фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» открывается выставка «Небесная география, или Разбор полётов Андрея Филиппова».

Проект акцентирует романтическую составляющую творчества одного из крупнейших представителей московского концептуализма второй волны. Выставка, открывающаяся немногим более чем через год после кончины художника, станет первым масштабным опытом интерпретации творчества Филиппова-романтика в отсутствие автора.

Помимо работ разных лет самого художника в рамках проекта будет показан фильм, состоящий из интервью с друзьями, коллегами и родными Андрея, где Филиппов предстаёт перед нами как тонко чувствующий романтик, человек, создавший в искусстве собственную вселенную, поражающую своими размерами. Вселенную, глубину и ценность которой нам ещё только предстоит изучить.

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