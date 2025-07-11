Фонд MaxArt и «Дебаркадер-30» представляют выставку о воде как портале в иное измерение 

Фонд современного искусства MaxArt и культурная площадка «Дебаркадер-30» представлют в Набережных Челнах выставку «Поверхностное натяжение». На выставке экспонируются работы 11 художников. Авторы работ размышляют о воде как о стихии, памяти и материале и исследуют, как физическое явление – поверхностное натяжение воды – позволяет создавать невидимую пленку, удерживающую хрупкий баланс между двумя стихиями. Художники исследуют состояние транзита, ускользающую природу искусства, которое отказывается быть статичным и односложным.

Гости выставки смогут увидеть работы как более опытных, так и молодых авторов: от финалиста конкурса Фонда V-A-C и Антверпенского музея современного искусства Ивана Новикова, чьи персональные выставки проходили в ММОМА и ЦСИ «Винзавод», до участницы резиденций фонда MaxArt и «Терминал А» Нурии Нургалиевой. Для исследования темы художники использовали различные медиумы: живопись, графику, видео, текстиль, зины, фотографию. Кураторы выставки: главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина и куратор площадки «Дебаркадер-30» Зульфия Илькаева.

На выставке также будут представлены работы Александра Лемиша, чья персональная выставка 4Real проходила в Музее Вадима Сидура, участницы программы мастерских и арт-резиденций Музея «Гараж» Маши Обуховой, резидентов мастерских и арт-резиденций Музея «Гараж» Дарьи Сетевинец и Гали Фадеевой, выпускницы школы «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства Анны Тараровой, Наташи Тарр, выставки которой проходили в ЦТИ «Фабрика» и в галерее Librairie du Globe в Париже, стрит-арт художника Алексея Илькаева, в также молодых челнинских авторов Дмитрия Куркина и Оксаны Сазоновой.

«Художники предлагают зрителю заглянуть за грань — туда, где граница между мирами становится зыбкой, способной исказить и преобразить всё, что коснется её поверхности. Вода для авторов — не просто стихия, а портал, дверь в иное измерение, где формы теряют четкость, а образы растворяются в потоках преломленного света» – главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина.

«Для «Дебаркадера-30» вода — не только образ, но и среда обитания. Мы находимся буквально на реке, и это определяет всё: ритм пространства, климат, настроение, способ мышления.

Тема воды неисчерпаема, и именно поэтому нам интересно исследовать её с разных сторон. Мы рады, что в выставке соединились такие разные художники и практики: от фольклора до научной иронии и от пейзажа до археологии» — куратор площадки «Дебаркадер-30» Зульфия Илькаева