Фонд наследия русского зарубежья представляет всероссийский фестиваль  «Русское зарубежье: города и лица»

15 и 16 декабря 2021 года в Москве пройдет всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица», посвященный истории и судьбам российской эмиграции. Мероприятия организованы «Фондом наследия русского зарубежья» при поддержке государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» объединяет выставки, концерты, спектакли и лекции, рассказывающие о жизни выдающихся русских эмигрантов, которые жили и работали в разных странах, но не потеряли связи с Россией. Мероприятия помогут увидеть огромный вклад, который русские внесли в развитие науки и культуры по всему миру. В рамках фестиваля состоятся круглые столы и мероприятия «Фонда наследия русского зарубежья» для специалистов при участии Игоря Шувалова, председателя совета «Фонда наследия русского зарубежья» и председателя «ВЭБ.РФ».

«Мы рады представить жителям Москвы программу всероссийского фестиваля о русском зарубежье, который уже с успехом прошел в Екатеринбурге, Омске, Владивостоке и Перми. В ходе мероприятий фестиваля мы открываем жителям городов подробности о судьбах их знаменитых соотечественников. Случаются и открытия новых имен — уроженцев городов, не известных на Родине, но прославившихся за рубежом. Среди них — Аля Рахманова, пермячка и знаменитая австрийская писательница. Такие открытия имеют не только культурное, но и научное значение, — комментирует Елена Чернышкова, руководитель «Фонда наследия русского зарубежья», — На мероприятиях фестиваля москвичи познакомятся с богатой и драматичной историей русского зарубежья, разных волн эмиграции, в том числе самой массовой волны 20-х годов ХХ века, которая сегодня незаслуженно забыта».

Мероприятия фестиваля пройдут 15 и 16 декабря на нескольких площадках: в городских лабораториях ВЭБ.РФ, Доме русского зарубежья и Доме культуры им. Зуева.

Информация о программе фестиваля доступна на сайте Фонда: https://fnrz.ru/festival

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